Aangepaste versie Oktoberfest Emmen voor mensen met beperking

Het Oktoberfest bij de Grote Rietplas in Emmen krijgt een aangepaste versie voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor de eerste editie wordt gemikt op 200 bezoekers. "Maar als het moet kunnen we 500 mensen kwijt."

"Het is een normaal Oktoberfest met artiesten en de opening met het aanslaan van het vat, maar niet met de mensenmassa die normaal aanwezig is", zegt Laurens Meijer, centrummanager van Emmen en organisator van het feest.

Prikkels

Hij liep al een tijdje rond met het idee om het Duitse bierfeest inclusiever te maken. "In het centrum van Emmen is al de organisatie Club Onbeperkt, die een aantal donderdagen per jaar een clubavond houden voor mensen met een verstandelijke beperking omdat een regulier feest vaak te druk is en te veel prikkels oplevert", zegt hij. "Dus ik dacht, dat is leuk om mee samen te werken."