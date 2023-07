Deze maatregelen moeten einde maken aan ‘racebaan’ Hoogeveen

Verkeersborden en verhoogde oversteekplaatsen voor fietsers en voetvangers. Ze moeten ervoor zorgen dat de Lomanlaan, Boekweitlaan en Buizerdlaan een stuk veiliger worden. Omwonenden bestempelen de straten als een racebaan en roepen al jaren om maatregelen. Begin oktober gaat de schop in de grond.

De werkzaamheden worden in twee fases opgedeeld. Eerst zijn de Lomanlaan en de Boekweitlaan aan de beurt. Rond het einde van oktober wordt er een begin gemaakt aan de Buizerdlaan. Het verkeer wordt omgeleid. De verwachting is dat de werkzaamheden eind november, begin december zijn afgerond.

Snelheid uit verkeer halen

Op de kruising tussen de Baarlelaan en de Lomanlaan gaan de bestaande oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers omhoog. Daarmee hoopt de gemeente de snelheid uit het verkeer te halen. Ook komt er een middenheuvel. Een plek waar wandelaars en fietsers in het midden van de oversteek even kunnen rusten of wachten op het voorbijrijdende verkeer. Ook wordt het zuidelijke gedeelte van de Lomanlaan samen met het fietspad een stukje verlegt naar het zuiden.