Alcides-trainer over Leonidas: 'Met deze ploeg wil je niet in de competitie spelen'

De Rotterdamse opponent toonde zich na afloop van het duel niet van hun beste kant. Er werd geduwd, getrokken, geslagen en er sneuvelde een massagetafel. "Eigenlijk wil je niet met deze ploeg in de competitie spelen," liet trainer Wilko Niemer na afloop optekenen.

Door de nederlaag zakt Alcides voorlopig naar de 15e plaats met 11 punten uit 15 wedstrijden.

Goed begin

Alcides begon de wedstrijd op het eigen Sportpark Ezinge goed. Vanuit een corner wist Bram Komduur een mooie indraaiende bal in het net te krijgen: 1-0. Door een fout bij de Meppelers kon Leonidas weer gelijk komen en met die 1-1 stand zochten beide ploegen de kleedkamers op.

Niet snel na de rust kwam Leonidas op voorsprong uit een strafschop. Keeper Pieter IJzerman probeerde een doorgebroken speler zijn kans te ontnemen, Daarbij raakte hij de spits op de voeten. "In mijn ogen gaf hij die penalty heel gemakkelijk, want de bal was al niet meer onder controle van de aanvaller," vond Niemer.

Confrontatie

Na de 1-2 van Leonidas zette Alcides de achtervolging weer in. Het was echter lastig spelen tegen de Rotterdamse tegenstander. Dat zorgde voor de nodige frustratie bij de Meppelers. "De tegenstander liet zich steeds vaker vallen en er kwamen steeds meer confrontaties en irritaties op het veld waar de jongens de koppen tegen elkaar aan staken," aldus Niemer.

Tien minuten voor tijd wist opnieuw een spits van Leonidas door te breken en dit keer was het keeper Pieter IJzerman die met een hardhandige ingreep buiten het zestien-meter gebied tegen een directe rode kaart aanliep. Hier vloeiden ook weer de nodige opstootjes op het veld uit voort.

Na het fluitsignaal was het nog niet gedaan met de frustratie tussen de teams. "Er werd geduwd, getrokken en volgens mij ook geslagen. Een verzorger van Leonidas kwam na afloop bij ons in de kleedkamer stennis maken. In hun eigen kleedkamer hadden ze de massagetafel in elkaar geschopt. Het is een hele vervelende ploeg en je wilt niet graag bij dit soort ploegen in de competitie spelen. Hopelijk kijkt de KNVB nog eens goed naar een andere regio-indeling," aldus Niemer.

Leonidas raakte eerder dit seizoen ook al in opspraak in het duel met Hoogeveen. Ook daar brak een vechtpartij op het veld uit en werd de wedstrijd uiteindelijk gestaakt. Zowel Hoogeveen als Leonidas kregen voor dat incident een punt in mindering.

IJzerman out

Naast de nederlaag en de rode kaart voor keeper IJzerman moet Alcides ook het verlies van Karel IJzerman opvangen. De broer van de doelman raakte opnieuw geblesseerd aan zijn kniebanden, een blessure waar hij nog maar net van hersteld was.