Emmen snoept Hoogeveen punten af

Strafschop

Emmen mocht na tien minuten een strafschop nemen. De razendsnelle Raphael Ngendakumana werd in de zestien door Twan Berends tegen de grond gewerkt. Patrick Eberhard bleef koelbloeding en stuurde doelman Kevin Borgman de verkeerde hoek in (1-0).

Het duurde even voordat Hoogeveen in de wedstrijd kwam, maar in de 25ste minuut kwam de nummer drie van de hoofdklasse weer langszij. Een prachtige aanval over verschillende schijven, werd door Emil Bijlsma binnen getikt (1-1).

Hoogeveen sterker

In de fase na de 1-1 verzuimde de ploeg van trainer Nico Haak afstand van Emmen te nemen. Een schot van Bjorn Zwikker spatte uiteen op de lat, de rebound was niet besteed aan Boris Rasevic. Tom Heerkers zag zijn poging een metertje over het doel van Lars van der Swaluw gaan. Emmen kreeg, na een foutje in de Hoogeveense defensie nog een kans, maar Borgman won het één op één duel van middenvelder van Emmen.

Na rust had Hoogeveen het meeste balbezit, maar veel kansen leverde het in het eerste kwartier niet op. Emmen loerde op een counter, maar de verdediging van Hoogeveen gaf weinig weg. De grootste kans kregen de gasten na ruim twintig minuten spelen. In één actie kregen de Hoogeveners drie kansen, maar de bal wilde er niet in. Ruim een minuut later liet Tom Heerkes de kans liggen om Hoogeveen op voorsprong te brengen. Zijn poging ging, net als die in de eerste helft, over.

Patrick Eberhard

In de slotfase verzuimde Patrick Eberhard de wedstrijd in het voordeel van Emmen te beslissen. De maker van de 1-0 kreeg twee grote kansen, raakte één keer de lat en kopte een bal net naast. In blessuretijd kreeg Bjorn Zwikker nog een goede kans, maar de man die volgend seizoen trainer van Emmen wordt, kwam een teenlengte tekort, zodat beide ploegen een punt overhouden aan het onderlinge duel.