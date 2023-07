Celstraffen geëist voor fors uitgaansgeweld in Nieuw-Amsterdam

"De één vloog als een lappenpop door de lucht, de ander vocht voor zijn leven", schetste de officier van justitie het uitgaansgeweld begin september 2020 voor de deur van het uitgaanscentrum Party Palace New York in Nieuw-Amsterdam. Hij eiste voor deze geweldsexplosie celstraffen tot 15 maanden.

Twee mannen van 18 en 23 jaar belandden door het geweld in het ziekenhuis. Zes verdachten stonden terecht voor poging tot doodslag, zware mishandeling of openlijk geweld.

Ze ergerden zich aan het tweetal, omdat zij scholden en daarbij ziektes aanhaalden. "Het bekende k-woord was de reden om die twee letterlijk het ziekenhuis in te slaan", zei de officier van justitie. Een ruzie binnen de discotheek werd nog gesust door de portiers. Na sluitingstijd ging de strijd buiten verder.

Buiten bewustzijn

De twee stonden te wachten op hun taxi toen ze opnieuw oog-in-oog stonden met de groep. Een 25-jarige man uit Emmen sloeg met een vuist hard op het achterhoofd van het oudste slachtoffer. De man viel voorover op het wegdek en raakte een tijdlang buiten bewustzijn. De jongste werd door de groep geschopt en geslagen, onder meer tegen het hoofd.

Op de beelden, die tijdens de rechtszitting werden getoond, is te zien dat de jongen zich losrukt en wegloopt. Hij wordt achternagezeten door de groep. In een tuin verstopt de jongen zich. "Hij dacht dat zijn laatste uur had geslagen", zei de officier van justitie. De tiener werd later, ondersteund door andere bezoekers van het centrum, naar een ambulance gebracht.

Intensive care

De jongen had een gebroken pols en een beschadigd gezicht. Vanwege een bloedprop in zijn hersenen lag hij een nacht op de intensive care. Zijn oudere vriend had gekneusde hersenen en een gapende hoofdwond. 'Zijn harde schedel heeft hem gered', zou in het ziekenhuis zijn gezegd, zei de aanklager. De slachtoffers kwamen niet naar de zitting. Zij konden de confrontatie niet aan. Alleen de ouders van het jongste slachtoffer verschenen.

De moeder kon de beelden niet aanzien en liep voortijdig de zaal uit. Ondanks het tijdsverloop eiste de officier van justitie toch forse celstraffen. Waarom de zaken zo lang bij het Openbaar Ministerie op de plank zijn blijven liggen, kon hij niet uitleggen. De meeste verdachten hadden geen strafblad. Een 24-jarige verdachte uit Schoonoord was die avond notabene bij Party Palace in dienst als portier.

Baan als portier kwijt

De man kreeg die avond ontslag, omdat hij zich te graag mengde in conflicten, met name wanneer het zijn vrienden betrof. "Ik nam die avond ontslag, omdat ik er klaar mee was", liet de man zijn visie horen. Hij hoorde voor openlijke geweldpleging een taakstraf van 150 uur.

De advocaten noemden de geëiste straffen 'absurd hoog'. Het evenwichtige leven dat wordt geleid, wordt door een celstraf tenietgedaan", zei de advocaat van een 26-jarige man uit Coevorden.

Een Coevordenaar hoorde de hoogste straf voor geweldpleging tegen beide slachtoffers: een celstraf van 15 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De zes verdachten zeiden zich, na het zien van de beelden, voor te kunnen stellen dat de slachtoffers doodsangsten hebben uitgestaan. Ze konden zich niet herinneren of voorstellen dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn. Hun acties waren hiervoor te minimaal, is hun mening.

Smartengeld

Beide slachtoffers verklaarden in oktober nog last te hebben van dit gebeuren, zoals pijn in het hoofd, vergeetachtigheid en angsten. "Als je verantwoordelijk bent voor de daad, ben je ook verantwoordelijk voor de schade", zei de aanklager. Hij vroeg de schadevorderingen van 8.000 en 6.000 euro toe te kennen. Maar dan voor rekening van vijf van de zes verdachten.