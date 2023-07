Aanhoudingen in Meppel en Nijeveen in zaak rond drugshandel en witwassen

In Meppel werd een 34-jarige man aangehouden in een huis aan de Linthorst Homanstraat, door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Aan De Ryge in Nijeveen werd een 30-jarige man uit Meppel gearresteerd. De mannen worden verdacht van vuurwapenbezit, handel in verdovende middelen en witwassen.