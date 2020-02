Monumenten Oranjestraat Assen opgeknapt: 'Huizen horen bij militaire geschiedenis'

Er wordt flink geklust in de Oranjestraat, de onderofficierswoningen werden begin jaren '20 van de vorige eeuw gebouwd en krijgen nu een opknapbeurt. "De huizen zijn netjes en keurig, niet al te luxe. Het waren onderofficieren, die moesten hun plek weten", zegt Erik le Gras van Erfgoedvereniging Heemschut.

16/02 Drenthe Toen Podcast

Tuinen

De vereniging maakt zich al twaalf jaar hard voor het behoud van de woningen, samen met bewoners. De sloopplannen werden van tafel geveegd. "De huizen horen rechtstreeks bij militaire historie van Assen", legt Le Gras uit waarom hij vindt dat de woningen blijven bestaan.

De huizen hebben karakteristieke gevels. "Maar aan de achterkant is het misschien nog wel aparter", doelt hij op de tuinen. "Het was de bedoeling dat niet alleen de onderofficieren die in de benedenwoning woonden een tuin kregen, ook de bovenwoning had een eigen tuin." Via een pad kon de tweede tuin bereikt worden. "Vooral omdat het moestuinen waren. Ze moesten eigen groenten verbouwen en dat moest ook kunnen als je in een bovenwoning zat."

Bijzonder stuk bebouwing

Architect Gerard de Vries is content met de werkzaamheden aan de gemeentelijke monumenten. "Het is geen spectaculaire architectuur, maar als ensemble is de hele straat meer dan geslaagd. Er moet goed op gepast worden." Bij de opknapbeurt wordt daarom goed gekeken naar hoe de woningen in elkaar zitten. "Ik denk dat het heel veel waarde heeft dat het allemaal opgeknapt wordt. Het is een bijzonder stuk bebouwing in Assen."

De hele uitzending van Drenthe Toen terugluisteren? Dat kan via https://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/12/Drenthe-Toen.

Abonneer je op de podcast van Drenthe Toen

De podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |

RTV Drenthe Podcasts

Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

Binnen de Muren: Hoe is het leven in de gevangenis? Marjolein Knol dook gevangenis Esserheem in en sprak met gedetineerden en bewaarders.

Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele onderwerpen die spelen in Drenthe.

Drenthe Doc: In Drenthe Doc geven de mooiste radiodocumentaires en hoorspelen van Radio Drenthe opnieuw een podium.

FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen weekend van FC Emmen door. Daarnaast is er ook plaats voor andere sport uit onze provincie.

Oerend HarTT: In deze vierdelige serie worden sterke verhalen over de TT in Assen verteld. De verhalen komen van de baan, maar ook van de campings en uit de stad.