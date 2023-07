PvdA Hoogeveen: ‘Doe mee aan proef met extra geld voor bijstandsgezinnen’

De PvdA wil dat de gemeente Hoogeveen mee gaat doen met het initiatief 'Gewoon geld geven'. Een project waarbij bijstandsgezinnen twee jaar lang 150 euro per maand extra krijgen.

"Mensen die in armoede leven, hebben meer zorgen en stress. Dat heeft een negatief effect op de geestelijke en lichamelijke gezondheid", vertelt PvdA-raadslid Saskia Manusama uit Hoogeveen. Gedurende de periode dat de gezinnen extra geld krijgen wordt onderzocht of dit patroon doorbroken kan worden. De proef loopt al in de gemeenten Zaanstad, Tilburg en Amsterdam.

Verhogen giftendrempel

Volgens de fractie zijn er geen specifieke voorwaarden aan verbonden hoe een gezin het geld uitgeeft en gaat het zonder tegenprestaties. "Er is geen uitkering die gevaar loopt en geen gedoe met de Belastingdienst", aldus Manusama. "We hebben vaker opgeroepen op zoek te gaan naar andere manier om mensen te kunnen helpen. Buiten de lijntjes kleuren noemen we dat."

Daarvoor moet volgens de PvdA wel de giftendrempel voor de minima verhoogd worden. Op dit moment mogen mensen in de bijstand maximaal 1.200 euro per jaar aan giften ontvangen. In Amsterdam doen 300 gezinnen mee met de proef. In Tilburg en Zaanstand zijn dat er 150. Alle drie de gemeenten werken samen met het Kansenfonds. Een organisatie die ervoor zorgt dat mensen in kwetsbare situaties niet buitengesloten worden.

'Onacceptabel'

De fractie uit Hoogeveen heeft inmiddels vragen neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders. "We willen weten of het college samen met het Kansenfonds wil kijken naar de mogelijkheden om mee te doen met 'Gewoon geld geven'", aldus het raadslid. "Ook willen we weten of het college mogelijkheden ziet de giftendrempel te verhogen."