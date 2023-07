Drenten bereiden zich voor op hete vakantie: 'Het is aanvullen, aanvullen, aanvullen'

Komend weekend beginnen de schoolvakanties in Drenthe. Voor vele vakantiegangers het startsein om bepakt en bezakt naar het zuiden af te zakken op zoek naar zon. En die laat zich daar genoeg zien. Sterker nog, in delen van Europa gelden hittewaarschuwingen. Zo is in Italië code rood voor de hitte van kracht.

Bij de Kampeerhal in Roden merken ze dat de verkoelende middelen gretig aftrek vinden. In het schap bij de ventilatoren nemen twee mannen het aanbod op. "In het zuiden van Europa schijnt het bijzonder warm te zijn, dus een ventilator kan wel uitkomst bieden." De reis gaat naar Italië en Kroatië. "We bereiden ons daar wel een beetje op voor, dus dat tafelventilatortje nemen we toch mee, want een beetje frisse lucht is lekker."

Volgens mede-eigenaar Richard Kremer vliegen de ventilatoren de winkel uit en zijn zelfs de wat duurdere mobiele airco's met binnen- en buitenunit erg in trek. "Er gaan er twintig van in, en die gaan er ook per dag wel uit. Het is constant aanvullen, aanvullen, aanvullen."