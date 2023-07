Inlineskater en 'Italiaan' Kwant zoekt op EK vooral steun voor zijn rigoureuze keuze

INLINESKATEN - Hij verhuisde naar Italië om zich volledig te kunnen focussen op het inlineskaten. Deze week, tijdens de Europese kampioenschappen, hoopt Rémon Kwant dat resultaten laten zien dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. De skater uit Koekange wil eremetaal meenemen uit het Franse Valence d'Agen.

Kwant is al twaalfvoudig Nederlands kampioen op verschillende afstanden, maar voor een nationale titel zet de 28-jarige Zuidwest-Drent de polonaise niet meer in. Het liefst wil hij een gouden plak op een Europees podium. Om dat voor elkaar te krijgen, verliet hij Nederland voor een veel intensiever trainingsprogramma in Italië. Sinds januari woont hij in het Zuid-Europese land.

Rust

Hij merkte in de voorgaande jaren dat trainen in Nederland bepaald niet ideaal was en dat hij tegen grenzen aanliep. "Ik moest veel alleen doen", blikt hij terug. "Af en toe train je wel met de nationale selectie, maar verder was ik zelf verantwoordelijk voor mijn eigen oefenprogramma. Dat houd je heus wel eventjes vol, maar op den duur vraag je je wel af of je het juiste doet. In Italië heb ik een trainer die alles voor mij regelt. Dat geeft rust, ondanks dat ik nu harder train."

Het moet uiteindelijk op grote toernooien zijn vruchten gaan afwerpen. Om te beginnen vandaag, als Kwant aan de start staat van de 500 meter. Mocht hij in de kwalificatie en in de halve finale goed presteren, dan raast hij vanavond in de finale over de Franse piste. Woensdag komt hij eveneens de baan op voor de 1000 meter en de aflossing. Het EK eindigt zondag.

Goud in 2024?

"Ik zoek vooral de bevestiging dat ik op de juiste weg ben", spreekt de Koekanger zijn doelstelling voor het EK uit. "Ik ben tevreden als ik weer het niveau haal van twee jaar geleden, toen nam ik een bronzen medaille mee naar huis. Volgend jaar hoop ik dan heel dicht bij het goud te kunnen komen."

Kwant is bereid de nodige offers te maken om tot de Europese top van het inlineskaten te kunnen horen. Hij liet niet alleen Nederland en zijn geliefden achter zich, ook gaf hij zijn baan op om volledig toegewijd zijn topsportmissie te kunnen voltooien. Tijdens de vorige zomer stond hij naar eigen zeggen op een kruispunt. Hij moest kiezen: een maatschappelijk carrière of topsport. Omdat hij het skeeleren nog zo mooi vond, werd dat het laatste.

Stappen

In de oefensessies merkt hij dat dit besluit zin heeft gehad. "Als ik mijn trainingen van nu met die van januari vergelijk, dan heb ik op bepaalde punten echt wel stappen gezet. Dat is mooi om te zien."