Kees Huizinga in Oekraïne over graandeal: 'De Russen spelen hun eigen spelletje'

Het stopzetten van de graandeal door Rusland laat volgens Kees Huizinga nogmaals zien dat er met Rusland geen zaken valt te doen. Grote zorgen maakt de Drentse boer in Oekraïne zich overigens nog niet.

Huizinga zit midden in het oogstseizoen, dat vanwege het natte weer van de laatste tijd moeizamer gaat. "Wintergerst, wintertarwe, koolzaad. Dan komen nog de bieten en zonnebloemen. Druk zat dus." Maar hoe Oekraïense landbouwers hun oogsten het land uit gaan krijgen, is de vraag.

Graandeal

Rusland is gestopt met het naleven van de overeenkomst die ondanks de oorlog onder meer de export van landbouwproducten vanuit Oekraïense havens over de Zwarte Zee mogelijk maakte. Uiterlijk maandag zou de 'graandeal', zoals al drie keer is gebeurd, weer verlengd moeten worden. Rusland ging eerder al mopperend akkoord met de verlenging, maar nu eist het Kremlin dat eerst aan de door en voor Rusland gestelde voorwaarden wordt voldaan.

De overeenkomst is een jaar geleden gesloten door de Verenigde Naties, Turkije, Oekraïne en Rusland. Het Kremlin klaagt dat sinds juli vorig jaar Oekraïens graan zonder problemen kon worden geëxporteerd over de Zwarte Zee, terwijl Russische landbouwbedrijven lijden onder sancties. Turkije heeft hoop dat de deal alsnog verlengd wordt.

"De Russen spelen hun eigen spelletje. Op het laatst geven ze toch weer toe", verwacht ook Huizinga. Volgens Huizinga is de Russische houding vooral gericht op westerse politici. "Die zijn misschien makkelijker te chanteren. Hier zijn ze harder richting de Russen"

Bodemprijs

Maar wat Rusland ook wil, transporten over de Zwarte Zee zitten er voorlopig niet. "De export via de Zwaarte Zee is belangrijk. Zonder export is de Oekraïense landbouw zo goed als failliet. Als dit zo doorgaat kost het mij zo 5, 6 miljoen", stelt Huizinga. Het volume aan graan dat via schepen over de zee wordt vervoerd kan niet worden opgevangen met boten op rivieren of met vrachtwagens, zegt hij.

Geen afzetmarkt hebben, het betekent dat oogsten nauwelijks waarde hebben. Daarnaast was de prijs in Oekraïne al laag. "De prijs zit in de kelder. Ik zit hier twintig jaar en zo laag is het nog nooit geweest. Het zit op 100 dollar per ton, in West-Europa ligt het op 200 dollar." Het verschil is een regelrecht gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, legt Huizinga uit. "Het transport is duurder. Normaal betaal je 15 a 20 dollar om bij de haven te komen. Nu moet je overal omrijden, via-via de haven bereiken." Met die meerkosten moet de prijs van het graan zelf laag zijn om te kunnen concurreren op de wereldmarkt.

Arme landen de dupe

Wereldwijd klinken verontruste reacties op de houding die van de Russen, schrijft de NOS . Door de afspraken kon Oekraïne het afgelopen jaar bijna 33 miljoen ton mais, tarwe en andere granen uitvoeren, met name naar minder welvarende landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

"Dertig miljoen ton zou blijven liggen als de Zwarte Zee niet opengaat", zegt ook Huizinga. "De prijzen stijgen daardoor, vooral armere landen hebben daar last van. Het is niet goed voor de boer, maar ook niet voor de consument", zegt hij.

Oplossing

Wat Huizinga betreft wordt de druk op Rusland nog verder opgevoerd. "Je moet ze knalhard aanpakken, vooral op het slagveld moeten ze verslagen worden. Maar ook in de onderhandelingen."

Wat de boer betreft moet er zo snel mogelijk weer gevaren worden. "Zet er maar soldaten bij op, of blauwhelmen", doelt hij soldaten onder de vlag van de Verenigde Naties. "Laat ze maar een schip met graan naar de bodem van de zee schieten, dan krijgen ze hoon van de hele wereld over zich heen."

Opslag