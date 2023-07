Jos Luten uit Pesse is begonnen aan Nijmeegse Vierdaagse: 'Vader in gedachte bij ons'

"Het gaat hartstikke mooi. Bij iedereen. We zijn lekker warm gedraaid." Jos Luten loopt met negen andere mannen uit Pesse mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Om vier uur vanochtend zaten ze de eerste stappen erop.

Of nou ja, vier uur? "Dat was de bedoeling." Maar de jongens hadden een wat 'trage start'. Twintig minuten later dan gepland zijn ze door de poortjes gegaan en is hun vierdaagse-avontuur begonnen.

De tien lopen mee om geld in te zamelen voor Matchis, de Nederlandse stichting voor stamceldonoren. Jos Luten is zelf stamceldonor voor zijn vader geweest. Dankzij deze stamcellen kon zijn vader vijf jaar langer leven. Vorige maand is hij overleden. "Hij is de hele vierdaagse in gedachte bij ons", zegt Luten.

Sierraden

Overigens is zijn vader niet alleen in gedachte mee. Hij heeft sierraden laten maken met de as van zijn vader erin verwerkt. "Ik denk dat ik de ring niet meer afkrijg, zo'n opgezette vingers heb ik."

De gehele vierdaagse lopen de jongens in herkenbare blauwe shirts met 'Sterk voor Matchis'. "En we hebben rood-wit-blauwe vlaggen met Pesse erop en uiteraard hebben we de Drentse vlag bij ons, onze trots."

105e editie