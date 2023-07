Drents Museum krijgt bijzondere schenking: 'Net zo uniek als een Van Gogh'

Het Drents Museum is 27 maritieme objecten rijker. Ze zijn geschonken door het voormalig Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. Dat noemt zich nu het Museum aan de A en richt zich meer op de Groninger historie.

De van oorsprong Drentse objecten moeten weer naar de geboortegrond, vindt Museum aan de A-directeur Nicolette Bartelink: "Hoe leuk is het dan dat onze objecten hier een prominente plek krijgen, terwijl ze bij ons noodgedwongen in het depot lagen?", zegt ze.

Uniek modelschip

Het absolute topstuk is modelschip 'Ons Genoegen'. Een zogeheten staatsiepraam, gebouwd door een blokmaker uit Meppel in 1842. De staatsiepraam was een schip dat goederen en mensen vervoerde. "De maker heeft zelf op zo'n schip gevaren", legt conservator Jan van Zijverden uit. "Daardoor is de detaillering zoveel preciezer, daar kan geen modelbouwer van nu tegenop."

De conservator wordt helemaal enthousiast van het eigentijdse modelschip. "Voor mij is dit hetzelfde als wat de onkruid verbrandende boer van Van Gogh voor mijn kunstcollega's is. Uniek!"

Nieuw verhaal te vertellen

Het scheepsmodel was al sinds 1946 bij het voormalig Noordelijk Scheepvaartmuseum in bruikleen van een particulier. De bruikleengever is akkoord dat het scheepje naar Assen gaat.

"Voor ons betekent het dat wij een fantastisch nieuw verhaal kunnen toevoegen aan de vele verhalen die we in Drenthe hebben: namelijk het maritiem verhaal", duidt directeur Annelies Meuleman van het Drents Museum.

Eerst in quarantaine

Maar eerst moeten de geschonken objecten in quarantaine. Op een geheim depot worden de stukken licht- en luchtdicht drie weken opgeslagen in een speciale kamer. "We onttrekken de zuurstof, zodat beestjes zoals zilvervisjes, boktorren en houtworm doodgaan", legt conservator Van Zijverden uit. "Want je wilt niet dat ze je objecten aantasten."

Nieuwe expositie