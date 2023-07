Peuterwerk zoekt overnamekandidaten voor hun 23 voorscholen in Emmen

Stichting Peuterwerk neemt afscheid van al haar voorscholen in de gemeente Emmen. Er wordt gesproken met overnamekandidaten voor 23 locaties. Voor 14 is er een al nieuwe partij gevonden: stichting Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) neemt die met ingang van volgend jaar over. Voor 2 andere scholen in de gemeente zijn er vergevorderde gesprekken met een overnamekandidaat. Voor de zeven resterende voorscholen vinden gesprekken plaats met andere organisaties.

Voor Peuterwerk (onderdeel van Tinten Welzijnsgroep) is het een behoorlijke aderlating. Het gaat namelijk om ruim de helft van het aantal voorscholen dat de stichting momenteel onder haar hoede heeft. Het totale aantal ligt momenteel op 42, verspreid over het oostelijke deel van zowel Groningen als Drenthe.

Een voorschool is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en dient als voorbereiding op de basisschool. Peuterwerk is sinds 2014 actief in de gemeente Emmen.

Subsidiekraan

Volgens de stichting is de keuze mede ingegeven door het veranderde financieringsbeleid van de gemeente Emmen voor voorscholen. Subsidies worden tot nu toe per klas verstrekt, straks per individueel kind. Per saldo betekent dit dat het voor Peuterwerk straks niet haalbaar is de voorscholen te bestieren.

"De financiële veranderingen in de gemeente Emmen zijn voor ons de aanleiding om te kiezen voor het overdragen van 14 voorscholen aan OOE", aldus directeur Angelique Smid van Stichting Peuterwerk. "Wij zien in OOE een partij die deze waarde met ons deelt. Samen zullen wij er alles aan doen om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen." Het gaat in dit geval om voorscholen die allemaal al gehuisvest zijn in scholen van de OOE. In totaal gaat het om 190 kinderen deze locaties.

Dertig medewerkers

Volgens een woordvoerder van Tinten Welzijnsgroep is enkel in de gemeente Emmen sprake van dit scenario. In andere gemeenten speelt dit momenteel niet. "Maar je kunt natuurlijk nooit weten." Ouders en kinderen zullen van deze overgang niets merken, aldus Tinten. Vandaag werd alvast de handtekening gezet in de Montessorischool in Emmen, formeel gaat de overname per 1 januari in.

OOE (30 schoollocaties in de gemeente Emmen) gaat speciaal voor de voorscholen een aparte stichting oprichten, waarvoor onder meer nog een directeur gezocht wordt. De dertig medewerkers van Peuterwerk gaan verder ook mee naar de nieuwe stichting, die overigens nog geen naam heeft. Volgens OOE-bestuurder Erik Vredeveld is het oprichten van een eigen stichting een must.

Beste oplossing

OOE werkt momenteel met 17 verschillende aanbieders van voorscholen en opvang. "Om te kunnen investeren in een doorgaande ontwikkellijn voor alle kinderen van 0 tot 14 jaar zijn dat te veel partners", aldus Vredeveld. Begin dit jaar is er daarom onderzoek geweest naar de beste vorm van kinderopvang. Een eigen stichting kwam daarbij als beste oplossing uit de bus.

OOE wil overigens nog een stapje verder gaan en ook op andere locaties naast voorscholen ook buitenschoolse opvang en dagopvang gaan aanbieden. Er wordt daarom per school nog bekeken wat de mogelijkheden en wensen zijn. OOE heeft geen winstoogmerk. Verder bieden zij ook andere vormen van opvang aan. Op die manier kan de stichting aanspraak maken op meer subsidies.

