Vogels vouwen in de ROEG! Hoek

Hoe maak je een vogel van papier? Kinderen zijn welkom in de ROEG! Hoek in de bibliotheek van De Wijk, waar vouwjuf Janet de Vink uit Havelte laat zien hoe je van papier vogels vouwt. Iedereen mag aanschuiven op dinsdagmiddag 18 februari om 14.15 uur.

Iedereen kan met origami beginnen. Je hebt er alleen maar papier voor nodig. Dat mogen ook de pagina's van een oude krant, tijdschrift of reclamefolder zijn. Tijdens de workshop in de ROEG! Hoek neemt de vouwjuf papier mee en daarmee gaat iedereen aan de slag. Zin in een pittige klus? Dan mag je proberen om een kraanvogel te vouwen. Maar De Vink heeft ook ideeën voor een ander, iets makkelijker, te vouwen vogeltje.

Een echte rekenfan

Ze is zelf helemaal verslingerd aan deze bezigheid; haar derde boek over de kunst van het vouwen komt over een half jaar uit. "Gezellig samen bezig zijn, lekker creatief, dat is vouwen", zegt De Vink. "Maar het hoort ook bij rekenen. Ik ben een echte rekenfan en gebruik het vouwen daarbij."

De Vink stond twintig jaar lang voor de klas. Nu geeft ze training en coaching aan juffen en meesters, waarbij ook het vouwen naar voren komt. Origami helpt kinderen bij meetkunde, maar ook met bijvoorbeeld leren concentreren, motoriek en ruimtelijk inzicht.