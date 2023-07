Eis: zes maanden celstraf tegen wiskundeleraar om aanranding minderjarige

Tegen een 43-jarige wiskundeleraar uit Assen is een gevangenisstraf geëist van zes maanden. De man wordt ervan verdacht op eind juni vorig jaar een minderjarige leerling te hebben aangerand tijdens een bijles op het Dollard College in Woldendorp.

Het meisje moest herexamen doen en appte de docent met het verzoek om een bijles. Aan het begin van de bijles - het meisje was alleen met de docent - strekte ze haar nek.

Overstuur

Het slachtoffer verklaarde vervolgens uitgebreid wat er daarna gebeurde. "Hij vroeg of hij het los moest maken. In plaats van mijn nek, ging hij mijn borsten masseren. Ik schrok daarvan. Als ik zenuwachtig word, zet ik een lachje op. Ik negeerde het. Dat voelde wel lekker, ik wil dit nog een keer, zei hij. Ik dacht als ik dat niet doe, raak ik in de problemen. Ik zei ja hoor. Hij pakte mijn kin vast en zoende mij. Ik dacht als ik hem een knuffel geef, kan ik gaan. Hij pakte me vast bij mijn kont en drukte zich tegen me aan en begon me te zoenen. Je zegt niks, zei hij toen. Nee ik zeg niks, zei ik."

Aan die belofte heeft het meisje zich niet gehouden. Ze belde vrijwel onmiddellijk overstuur met een vriendin. De school werd op de hoogte gebracht en uiteindelijk werd de politie ingeschakeld.

'Ramen afgeplakt'

De docent verklaart eveneens gedetailleerd over de bijles. "Ze wilde in dat ene uurtje tussen de middag acht onderwerpen behandelen." De verdachte heeft zelfs de aantekeningen van die les overgedragen aan de rechtbank. Zijn advocaat noemt de beschuldigingen ongeloofwaardig. "Dit zou op klaarlichte dag zijn gebeurd, tussen de middag, in een klaslokaal met allemaal ramen. Je zou toch wel hartstikke gek zijn."

De officier van justitie is niet onder de indruk. "Die ramen waren afgeplakt." Hij gelooft het meisje - dat ook een emotionele slachtofferverklaring aflegde. Probleem is wel, zo schetst hij, dat er geen getuigen waren in het klaslokaal van het Dollard College, dat zichzelf als 'klein, veilig en overzichtelijk' omschrijft. Steunbewijs ziet het Openbaar Ministerie in het feit dat de leerlinge meteen na de aanranding overstuur een vriendin belde en haar verhaal deed.

Angst voor volwassen mannen

De Assenaar - die in 2017 werd berispt vanwege ongepast seksueel getint appverkeer met een leerlinge - ontkent dat de aanranding heeft plaatsgevonden. "Ik breek er al een jaar mijn hoofd over waarom ze dit beweert."

De leerlinge zei in haar slachtofferverklaring dat haar leven sinds juni vorig jaar helemaal op z'n kop staat. "Als ik langs volwassen mannen loop, krijg ik een paniekaanval. Ik kan mezelf niet meer in de spiegel aankijken zonder mij vies te voelen. Het enige wat ik hoop is dat u nooit meer les mag geven, zodat wat u mij heeft aangedaan never nooit meer bij een ander meisje kan gebeuren."