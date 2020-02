Zangkoor azc Hoogeveen maakt zich op voor vrijheidstournee

"Er is best veel negativiteit rondom vluchtelingen, maar dit speelt óók. Wij zijn mensen die iets terug willen geven aan onze maatschappij door kosteloos op te treden in verzorgingshuizen. We doen graag mee aan bijzondere activiteiten op data die voor ons van waarde zijn", vertelt Karin Strijker, medewerker van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ze begeleidt de groep en zingt zelf samen met een aantal collega's mee. "De asielzoekers voelen pas sinds kort vrijheid. dus zij zingen veel meer vanuit hun hart."

Internationaal gezelschap

Het koor bestaat uit meer dan tien nationaliteiten en diverse geaardheden. Keon komt uit Trinidad en Tobago en woont sinds anderhalf jaar in het azc van Hoogeveen. Hij valt op mannen en in het land waar hij is opgegroeid bestonden geen rechten voor LGBTI. Hij moest daardoor vluchten.

"Het maakte het moeilijk voor mij om daar te wonen. Zelfs vandaag nog zijn er geen rechten voor LGBTI-mensen. Mensen worden nog steeds verkeerd behandeld, niet gerespecteerd en kunnen zichzelf niet zijn. Vooral op eilanden is er veel homofobie, dat is daar al eeuwen en iedereen krijgt dat vanaf de geboorte mee. Dat gaat niet snel veranderen."

Door vrienden uit het azc werd Keon in de zomer getipt over het koor. Hij besloot zich aan te sluiten. "Als ik zing, krijg ik een ongelooflijk goed gevoel; een gevoel van ultieme vrijheid, alsof je alles van af kunt laten glijden. Je kunt alles loslaten door te zingen. Het is een gevoel van blijdschap datje niet kunt uitleggen."

De wereld veranderen met muziek

In zijn geboorteland is muziek ook een belangrijk onderdeel van de cultuur, al gaat dat meer om dancemuziek. "Het is echt meer feestmuziek, er wordt altijd veel gedanst. Hier zingen we meer over het veranderen van de wereld, want we geven allemaal veel om de wereld. De muziek van het azc-koor past goed bij ons, want iedereen heeft een andere achtergrond met veel problemen. Hier kunnen we erover zingen."

Het eerste optreden van het International True Color choir staat gepland in april in Meppel.