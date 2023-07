Fietsers tussen Linde en Zuidwolde kunnen veilig de N48 oversteken: fietsverbinding is af

De veilige fietsverbinding tussen Linde en Zuidwolde is af. Weggebruikers kunnen straks gebruik maken van een vrijliggend fietspad en een speciale fietsbrug om de N48 over te steken. Tot vreugde van omwonenden, zij roepen al jaren om maatregelen die de route veiliger moeten maken.

Scholier Hugo de Jonge kan dat beamen. "Ik heb het wel een paar keer mis zien gaan", vertelt hij. "Er waren auto's die met 90 kilometer per uur bijna de kinderen van de fiets reden." "Het was zelfs zo erg dat ouders hun kinderen uiteindelijk met de auto naar school brachten", vult Mulder aan. "En dat is echt heel jammer."

Even geduld a.u.b.

Jarenlang werd er vanuit Linde aangedrongen op een veilige fietsroute. Nu steeds meer middelbare scholieren uit Zuidwolde richting Dedemsvaart fietsen via de Linderweg, werd eenzelfde roep ook in Zuidwolde steeds luider.

De eerste noodkreten voor maatregelen stammen uit 2012. Enkele jaren later in 2016 werd een gedeelte van het fietspad aangelegd. Een jaar later werd de oproep gedaan om ook te kijken naar een veilige fietsverbinding over de N48. Hoe dat er precies uit moest zien, daar werd veel over gediscussieerd.