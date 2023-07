Werkstraf en rijontzegging geëist voor veroorzaken dodelijk ongeval op N375 bij Ruinen

De twintiger reed vorig jaar op 10 juli over de Defensieweg bij Ruinen. Twee landgenoten zaten bij hem in de wagen. Eén van hen navigeerde. Ze waren verkeerd gereden. De bestuurder had net twee maanden zijn rijbewijs en weinig rijervaring. Ze reden richting de Provinciale weg en merkten niet de borden op die hen waarschuwden dat de weg doodlopend is en een voorrangsweg naderde.