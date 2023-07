Opening grootste speelgoedzaak Noord-Nederland uitgesteld tot volgend jaar

De opening van speelgoedzaak Toychamp in Emmen is uitgesteld tot begin volgend jaar. Dat laat de organisatie desgevraagd weten. De deuren zouden eigenlijk eind vorige maand opengaan. Een woordvoerder zegt dat er nu gemikt wordt op het eerste kwartaal van 2024.

In februari liet de uit Belgie afkomstige keten weten zich te gaan vestigen in de verdieping boven de Mediamarkt aan het Noorderplein. Met een oppervlakte van 2000 vierkante meter zou het de grootste speelgoedwinkel van Noord-Nederland zijn. Die titel staat nu nog op naam van het Toychamp-filiaal in Groningen (1600 vierkante meter).