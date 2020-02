Muzieklijst Harry's Blues zondag 16 februari 2020

Rory Block (1949) groeide op in Greenwich Village in New York. De buurt waar artiesten als Bob Dylan, Tim Hardin en Fred Neil regelmatig speelden. Daar ontmoet ze gitarist Stefan Grossman die haar de muziek van Son House en Mississippi John Hurt leert te waarderen. Ze vertrekt naar Californië en gaat spelen in koffiehuizen en bars. In 1975 brengt ze haar eerste album uit en in 1988 scoort ze een wereldhit met Lovin' whiskey. Na de millenniumwisseling brengt ze platen uit met odes aan Robert Johnson, Mississippi John Hurt en Bukka White. Op haar nieuwste album Prove it on me allemaal nummers van vrouwelijke blusartiesten. Zoals Ma Rainey en Memphis Minny.