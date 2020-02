Politie: twee mannen losten schoten in Hollandscheveld

De politie is op zoek naar twee mannen die gistermiddag met een vuurwapen schoten hebben gelost aan de Kerkhoflaan in Hollandscheveld. Getuigen hadden de politie gebeld, nadat ze rond 13:30 uur schoten hadden gehoord.

Daarop nam de politie poolshoogte op de plek waar de schoten zouden zijn gelost. Een woordvoerster van de politie bevestigt dit. "We hebben gesproken met getuigen, maar tasten nog in het duister waarom er geschoten is. Er is alleen in de lucht geschoten", vertelt ze. Er vielen geen gewonden bij het schietincident.

Identiteit

Volgens de woordvoerster worden twee mannen verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. "Zij zijn weggereden in een grijze auto. We zijn op zoek naar getuigen die ons daar meer over kunnen vertellen of over de identiteit van de schutters."

De ene verdachte heeft volgens de politie een gezet postuur en is kaal. De andere man heeft een normaal postuur en droeg een pet. "Helaas hebben we geen details over de huidskleur of leeftijd", besluit de woordvoerster. Wie meer informatie over het tweetal heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

De politie heeft het gebied ook maandag nog afgezet voor sporenonderzoek.