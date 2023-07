Onrust onder Indonesische studenten die bij Zorggroep Drenthe werken

Omdat het om een leerwerktraject gaat, hebben de Indonesische studenten die begeleiding ook nodig. En die is er amper. Een van de studenten die in de thuiszorg werkt, meldt dat de stagebegeleider in vijf maanden tijd maar één keer heeft meegelopen.

Een ander spreekt van één fysiek contactmoment per maand en zegt verder alleen mailcontact te hebben over bijvoorbeeld de schoolopdrachten. "Op mijn stagedag heb ik ook vaak avonddienst en dan is mijn begeleider er niet. Hij werkt ook op andere dagen", aldus de student.

Lange dagen

Waar de studenten veel problemen mee hebben zijn de gebroken diensten die vanaf 1 mei zijn ingevoerd. Zo'n gebroken dienst houdt in dat een student bijvoorbeeld van 7.00 uur tot 12.30 uur werkt en dan weer van 16.30 uur tot 22.45 uur. Dat gebeurt niet incidenteel, maar soms weken achter elkaar. RTV Drenthe heeft screenshots gezien van de roosters.

Soms is de roostering ook in strijd met de arbeidstijdenwet, want dan moet een student na zo'n gebroken dienst met een avondroute, de volgende dag alweer vroeg op pad voor de ochtendroute. Reguliere werknemers van Zorggroep Drenthe draaien niet dit soort gebroken diensten.

Voor alle Indonesische studenten geldt ook dat ze ieder weekend werken. Terwijl in de cao staat dat dit niet vaker dan 22 keer per jaar het geval mag zijn. Ook hiervoor geldt dat de Indonesische studenten anders worden behandeld dan andere werknemers van Zorggroep Drenthe.

Verdwenen overuren

Meerdere studenten maken melding van het 'verdwijnen' van overuren. Want overuren zijn niet toegestaan tijdens de stage; de studenten mogen 16 uur per week stagelopen. Volgens hun rooster hebben ze soms na afloop van hun dienst teveel uren gemaakt en een dag later is het teveel aan uren ineens verwijderd uit het systeem. Een student meldde op 18 uur uit te komen en verzocht om de week daarop dan 14 uur te werken. Het antwoord was dat dit niet kon omdat ze immers iedere week 16 uur moest werken.

RTV Drenthe heeft ook de routes gezien van de studenten die in de thuiszorg werken. Daarbij valt op dat er geen tijd zit tussen de cliënten. Het reizen gebeurt dus in zorgtijd of de studenten raken gedurende de routes steeds verder achter op schema omdat de reistijd niet in het rooster is verwerkt. Bij reguliere werknemers wordt de reistijd wel in het rooster verwerkt.