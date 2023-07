Assen wil einde aan roekenoverlast en haalt alle nesten uit Marsdijk weg

De gemeente Assen gaat komende winter alle nesten van roeken in Marsdijk weghalen. De maatregel moet een definitief einde maken aan de overlast die de vogels in de woonwijk veroorzaken.

Dit keer worden ook de nesten van de hoofdkolonie rondom kinderboerderij De Beekdalhoeve verwijderd. De kolonie is beschermd en de nesten daar mogen niet zomaar worden weggehaald, maar de gemeente krijgt daar van de provincie Drenthe een ontheffing voor.

Nieuwe nesten ook weg

Eerdere pogingen om de roeken te verjagen werkten maar beperkt. Vorig jaar zijn er nesten weggehaald uit verschillende straten en zijn roeken verjaagd met licht en geluid. De meeste vogels besloten in Marsdijk te blijven en maakten nesten in de buurt van hun soortgenoten rondom De Beekdalhoeve. De overlast daar nam alleen maar toe.

Roekenbuffet

Het was en is nog steeds de bedoeling dat de roeken naar het buitengebied van Loon verhuizen. Samen met boeren die daar hun akkers hebben, gaat de provincie Drenthe experimenteren met het zaaien van roekvriendelijke gewassen. Dit roekenbuffet moet ervoor zorgen dat de vogels het zaaigoed van de landbouwers zoveel mogelijk laten liggen.

De agrariërs krijgen daarnaast extra informatie over de manier waarop roeken mogen worden verjaagd en de provincie gaat hen beter uitleggen hoe ze schade die de vogels veroorzaken vergoed kunnen krijgen.

Jojo-effect

Er zijn nog wel zorgen bij de boeren over een jojo-effect, wanneer zij zelf aan de slag gaan met het beheren van de vogels. "Als de roeken in Loon worden afgeschoten, zullen ze dan niet opnieuw naar Marsdijk vliegen om daar te nestelen?", vraagt De Willigen zich af.

Twijfels bij buurtbewoner

Onno Oostland woont pal tegenover de beschermde hoofdkolonie van de roeken bij De Beekdalhoeve. Hij klaagt al jaren bij de gemeente over de roeken. Die houden hem vanaf half vijf in de ochtend uit zijn slaap en bovendien poepen ze alles onder.

Ook nu heeft de buurtbewoner twijfels over de nieuwe maatregelen van de gemeente. "Natuurlijk vind ik het fijn dat de nesten worden weggehaald, maar dit is wel de plek waar de jongen geboren zijn en die ze kennen. Ik acht de kans dus groot dat ze gewoon weer terug komen." Erg gerust is hij er nog niet op dat de nieuwe maatregelen wel werken.