Petitie gestart om beveiligers in buslijn tussen Emmen en Ter Apel te houden

De petitie is aangemaakt door iemand die zich 'Naomi V' noemt. In de petitie staat geschreven: "Je wilt je zeker veilig voelen in alle bussen. Daarom moeten de beveiligers ook zeker niet weg! Met de beveiligers ging het een stuk beter!!." Inmiddels is de oproep online ruim 440 keer ondertekend.

'Vermoedelijk een passagier'

Jaap Franke, voorzitter van de ondernemingsraad van Qbuzz, vermoedt dat de petitie is gestart door een passagier van de lijndienst. "Als dit soort petities worden begonnen door een chauffeur, had ik het waarschijnlijk wel geweten", zegt hij tegen RTV Noord.

"Ik vind het wel een signaal", zegt Franke. "Het laat zien dat mensen zich zorgen maken. Ze willen dat hun kinderen veilig met de bus kunnen gaan."

Kritisch in de gaten

Franke zegt dat hij de gevolgen van het verdwijnen van de beveiligers, die tot zondag nog meegingen op de bus, kritisch in de gaten houdt. "Het is relatief rustig op dit moment", zegt hij. "Maar dat betekent niet dat dat zo blijft. Bij het volgende opstootje zeggen we: hup, de beveiliger er weer op."

"Qbuzz wil kijken of ze van de beveiliger af kan", zegt Franke. "Er zijn immers ook maatregelen genomen: de pendelbus rijdt, asielzoekers uit veilige landen worden meer op de huid gezeten en de staatssecretaris wil ervoor zorgen dat er überhaupt minder veiligelanders naar Nederland komen."

Dat heeft volgens Franke ook met geld te maken. "Natuurlijk. Money makes the world go round. Iedereen probeert het goedkoop te doen, maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid."

Opstootjes

De pendelbus is in mei vorig jaar als experiment gestart om de overlast op de reguliere buslijn 73 te verminderen. Asielzoekers uit veilige landen zorgden namelijk voor veel overlast en opstootjes. Vorige maand is bekend geworden dat de pendelbus in elk geval tot het einde van dit jaar blijft rijden, maar zonder beveiligers.

