Omwonenden hoogspanningsstation Veenoord voelen zich niet gehoord

Een aantal bewoners van Veenoord heeft geen goed woord over voor de gemeente Emmen, omdat die TenneT en Enexis toestemming heeft gegeven voor een groot stroomstation aan de Boerdijk in Veenoord. "Wij zitten straks 7 dagen per week en 24 uur per dag met een bromgeluid", zeiden ze bij de Raad van State.

Het gaat om een hoogspanningsstation bij de afrit Boerdijk van de A37. Het station op een terrein van 15 hectare is volgens netbeheerder TenneT nodig omdat de capaciteit van het stroomnet in Zuidoost-Drenthe te klein is. Er is geen ruimte om nieuwe duurzame energiebronnen aan te sluiten.

TenneT wil volgend jaar beginnen met de werkzaamheden. Een meerderheid in de gemeenteraad van Emmen stelde in februari een bestemmingsplan vast. Bewoners van Veenoord stapten daarom naar de Raad van State met een schorsingsverzoek tegen het plan.

Andere plek

Boerdijk was de goedkoopste oplossing omdat het vlakbij bestaande hoogspanningslijnen ligt, zeggen de inwoners. Het door hun aangedragen alternatief, de Doemsdiek in Wachtum, werd door de gemeente afgewezen. De elf bezwaarmakers hebben het gevoel dat ze geen stem hebben gehad en dat heeft veel wrevel gewekt, zo bleek op de zitting.

Hun grootste vrees is het continue bromgeluid van een hoogspanningsstation. Daar gaan ze klachten van krijgen, voorspellen ze. Voor dit laagfrequente geluid bestaat nog geen wettelijke norm.

Slecht geïsoleerde vooroorlogse woningen

Volgens Emmen en eigenaar TenneT zal er geen geluidhinder zijn in de woningen. Emmen gebruikt daarvoor een model waarmee hinderlijkheid van bromtonen wordt bepaald voor de gemiddelde woning. Maar de bewoners zeggen in slecht geïsoleerde vooroorlogse huizen te wonen. Dat had de gemeente moeten meenemen in de berekeningen van de hinder, vinden ze.

Dat heeft Emmen niet gedaan, want de woningen in de omgeving van het hoogspanningsstation zijn niet specifiek onderzocht. Wel is gekeken naar de afstand tot de huizen van de bezwaarmakers. Die is meer dan 500 meter en dat is genoeg, zegt een deskundige van de gemeente. De Raad van State heeft in eerdere zaken het rekenmodel geaccepteerd.

Planning: in 2027 klaar

TenneT wil in 2024 vergunningen gaan aanvragen voor de bouw en grondwateronttrekking. Ook moet er een ontheffing komen van de natuurbeschermingswet voor het verstoren van dassen die in de weg zitten. In 2027 wil TenneT het hoogspanningsstation operationeel hebben.

Door één artikel in het bestemmingsplan gaat de Raad van State in ieder geval een streep zetten. Dat heeft te maken met de landschappelijke inpassing. In het bestemmingsplan staat dat TenneT verplicht is om het stroomstation landschappelijk in te passen volgens een inrichtingsplan. Maar in het plan zit ook een ontsnappingsmogelijkheid.