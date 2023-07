Drenthe vraagt op laatste moment 476 miljoen euro voor oplossingen stikstofprobleem

Vijf piekbelasters melden zich

Drenthe heeft ook ingestemd met de 'Samenwerkingsovereenkomst Aanpak Piekbelasting'. Die gaat over piekbelasters die vrijwillig willen stoppen. Op voorwaarde dat het in samenwerking gaat met het Rijk. Otter: "Het zou mooi zijn als we de stikstofcrisis vlot kunnen gaan trekken. Het stikstofprobleem zelf oplossen gaat nog heel lang duren."

In Drenthe zijn 189 piekbelasters, van hen zouden er tot nu toe een stuk of vijf zich gemeld hebben om te onderzoeken of ze hun bedrijf vrijwillig op kunnen heffen.

10 procent aangevraagd

Het Drents Plan Landelijk Gebied is dus nog lang niet af. Er is 24,3 miljard euro beschikbaar, maar die grote berg met geld is al meer dan twee keer op als alle plannen van het Rijk en alle provincies uitgevoerd moeten worden. Die optelsom is bijna 57 miljard euro.