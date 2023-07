Nieuwe verdachte opgepakt voor explosie in Emmen: 23-jarige Emmenaar

Een 23-jarige man uit Emmen is vandaag door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het veroorzaken van een explosie vorig jaar bij een restaurant.

Bij restaurant Napoleon vond vorig jaar in oktober in de nacht een zware explosie plaats. Het zou volgens de politie veroorzaakt zijn door zwaar vuurwerk. Er vielen geen gewonden, omdat er toen niemand in het pand aanwezig was. De schade aan het gebouw was volgens de politie 'aanzienlijk'.

Eerder publiceerde de politie al camerabeelden van het moment van de explosie. Daarop is te zien hoe een met een explosief het terras van het restaurant op loopt. Ook is zichtbaar dat het explosief wordt aangestoken. De politie gaat ervan uit dat de 23-jarige verdachte die nu is aangehouden, niet de man is die op de camerabeelden te zien is.

Eerder al zijn er doorzoekingen geweest in twee panden in Emmen. Hierbij zijn meerdere goederen in beslag genomen.

Meerdere explosies en aanhoudingen

In oktober en november vorig jaar vonden in Emmen meerdere explosies plaats. De politie heeft eerder al vier aanhoudingen verricht voor explosies aan de Stienackers en Het Meerveld. Daarnaast is voor een explosie aan de Halvemaanweg, en brandstichting op dezelfde plek een 43-jarige Emmenaar aangehouden.