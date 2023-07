Rasbestuurder Henk Brink weg bij de provincie

Na drie termijnen als gedeputeerde zit het werk in het provinciebestuur voor Henk Brink erop. Vandaag nam hij, na twaalf jaar in de provinciale politiek, afscheid. De rasbestuurder was een man van korte lijntjes en 'wars van procedures'.

De VVD'er begon als gedeputeerde in april 2011. In de jaren daarvoor was hij gemeenteraadslid en later ook fractievoorzitter van de liberalen in de gemeente Midden-Drenthe. Ook was hij bestuurder van landbouworganisatie LTO. "Toendertijd had hij het regelmatig aan de stok met de provincie", vertelt Brinks opvolger Willemien Meeuwissen. "Daarna hebben we hem maar gevraagd om bij ons te komen besturen. Dat heeft bijzonder goed uitgepakt."

Bij de afgelopen provinciale verkiezingen stelde hij zich niet opnieuw verkiesbaar. Hij vond dat het tijd was voor nieuw elan in het provinciehuis. Wel zei hij met pijn in het hart afscheid te nemen. "Het is de mooiste hondenbaan die je kunt krijgen", liet hij al weten toen hij zijn afscheid aankondigde.

Hoogte- en dieptepunten

De in Zwiggelte woonachtige boer Henk Brink heeft in zijn tijd als gedeputeerde zijn stempel gedrukt op tal van thema's. Hoogtepunten vindt de VVD'er onder andere de ontwikkeling van de VAM-berg bij Wijster als fietsattractie. Ook op de gedeeltelijke verdubbeling van de N34, het behoud van de PI Veenhuizen en de komst van de Hoogeveense IT-hub kijkt hij tevreden terug. Als gedeputeerde had hij in zijn laatste termijn onder andere verkeer, economie en sport in zijn portefeuille.

Maar Brinks lijstje van succes is langer. Nog veel belangrijker dan het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 is het ongelijkvloers maken van alle kruisingen op die weg. Ook was hij betrokken bij behoud en ombouw van bloedzakkenproducent Fresenius in Emmer Compascuum, de komst van Arriva als spoorvervoerder tussen Emmen en Zwolle en behoud van verzekeraar TVM voor Hoogeveen.

Daarnaast maakte hij zich sterk voor behoud van de defensiekazerne in Assen. Ook zette hij zich in om van Drenthe fietsprovincie nummer één te maken. Dieptepunten noemde Brink al eerder hij het vertrek van collega-gedeputeerde Ard van der Tuuk (2016) en van commissaris van de Koning Jacques Tichelaar een jaar later.

Gele trui

Zangers Harm en Roelof kwamen vanmiddag naar de uitpuilende Statenzaal van het provinciehuis. Na een lied voor Brink kreeg de fietsfanaat van de streektaolzangers een originele gele trui van de legendarische wielrenner en Tour de France-winnaar Joop Zoetemelk. Samen met Joop kan hij het tricot eind september ophalen in Sleen, de uitvalsbasis van Harm en Roelof. Brink en Zoetemelk samen 'op fietse', dat is een mooi eerbetoon, vonden de Sleener zangers.

Onderscheiding

Lovende woorden waren er vanmiddag van commissaris van de Koning Jetta Kijnsma en Brinks opvolger als gedeputeerde Willemien Meeuwissen. Klijnsma vindt dat andere bestuurders een voorbeeld kunnen nemen aan Brink. "Twaalf jaar op z'n post, kom daar nog maar eens om bij bestuurders die niet verder kijken dan vier jaar", zegt ze. "Een markante Drent met hart voor de zaak. Een mooi en bijzonder mens."

Klijnsma en Meeuwissen roemen samen ook nog andere kwaliteiten van Brink: "Niet met meel in de mond praten, betrouwbaar, wars van procedures en proceduregeneuzel." Als moest wat dat laatste betreft ook Brink het af en toe afleggen tegen de ambtenaren op het provinciehuis.

Nu tijd voor familie

Brink is niet zo van de pluimen. Hij bedankt vooral alle Drenten met wie hij de afgelopen twaalf jaar heeft samenwerkt. Hij schetst in zijn afscheidsspeech de bijzondere tijden in de politiek. Hij hoopt op perspectief voor de landbouw en vraagt te stoppen met polariseren.