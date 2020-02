Gebruikers Camping Anloo strijden voor maandelijkse betaling water

De Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) had aanvankelijk een half jaar borg gevraagd om water te leveren, iets wat zevenduizend euro moet kosten. Dat bedrag krijgen de achterblijvers echter niet zo snel bij elkaar, maar morgen is er een gesprek met de WMD met de vraag of er ook maandelijks betaald kan worden.

Tot 1 april water en riool

"We hebben nu tweeduizend euro bij elkaar. Dat is voldoende om in elk geval tot 1 april water en het aggregaat voor de rioleringspompen in de lucht te houden. Wanneer dat lukt, geeft ons dat wat meer lucht om voldoende recreanten en bewoners bij elkaar te krijgen die per maand willen meebetalen. Zo kunnen we de camping in elk geval voor de komende tijd laten functioneren", zegt woordvoerder Henri Dijksterhuis.

De stroom op Camping Anloo werd eind vorige maand afgesloten door Enexis, omdat het netwerk onveilig was. Voor de watervoorziening en het aggregaat voor het riool zorgt de gemeente Aa en Hunze nog tot 24 februari. De gemeente betaalt de rekening, maar na 24 februari stopt dat en worden de voorzieningen in principe afgesloten.

Voor de stroom hebben veel bewoners aggregaten geregeld, maar voor de watertoevoer en de riolering is er geen alternatief. Die moeten ze gezamenlijk betalen. "Na morgen moet blijken of we van de WMD tot 1 april in elk geval stromend water krijgen", zegt Dijksterhuis. "En dat aggregaat voor het riool lukt ons wel", besluit hij optimistisch.

Als in mei het zonnetje weer schijnt, willen recreanten weer naar hun chalet op Camping Anloo. Die mensen roep ik bij deze op, om nu al mee te betalen voor water" Henri Dijksterhuis, woordvoerder gebruikers Camping Anloo

Wat er na 1 april gebeurt, hangt volgens Dijksterhuis helemaal af van de hoeveelheid mensen die de camping - ondanks het faillissement en afsluiting van het stroomnet - in het voorjaar toch wil blijven bezoeken. "Ik zeg nu alvast: in mei gaat het zonnetje weer volop schijnen. Als recreanten met een chalet daarvan willen profiteren, moeten ze zich nu wel bij ons melden en meebetalen. Anders redden we het niet."

Dijksterhuis heeft berekend dat met de steun van minimaal zestig gebruikers de maandelijkse rekening vijftig euro bedraagt. "Dat is nog een heel bedrag voor sommigen om op te hoesten, dus we hebben nog meer steun nodig om het te redden."

Henri Dijksterhuis roept gebruikers van Camping Anloo op om mee te betalen aan water en riolering (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Stichting voor belangenbehartiging

Om de krachten te bundelen, richt een groep achterblijvers deze week de Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo op. Die dient als aanspreekpunt fungeren voor alle recreanten, bewoners en chaleteigenaren. "Meest democratisch is een vereniging. Maar dat vergt te veel tijd en die hebben we niet. De snelste manier om de boel aan de gang te krijgen, is deze stichting. Anders zijn we straks wéér maanden bezig. Maar we willen in elk geval controleerbaar zijn en maandelijks verantwoording afleggen, als het ons tenminste lukt om in maandelijkse termijnen water en riool te betalen."

Dijksterhuis hecht eraan dat de stichting 'betrouwbaar wil handelen'. "We moeten honderd procent betrouwbaar zijn, want daar heeft het hier de laatste jaren ernstig aan ontbroken."

Overleven

De route die nu gekozen wordt is volgens Dijksterhuis puur bedoeld 'om de komende maanden te overleven'. "We gaan met onze betalingen absoluut niet investeren in de toekomst van de camping. Ons doel is dat de camping kan blijven functioneren. Hier zitten nog veel mensen die nergens anders terechtkunnen en al hun geld in hun chalet hebben zitten. Daar hebben ze in sommige gevallen zelfs nog een lening voor lopen. En er zijn ook recreanten die hier, zodra het zonnetje weer schijnt, weer naartoe willen. Daar strijden we nu voor."

Dijksterhuis heeft goede hoop dat het lukt om er met de WMD uit te komen. "Al het ons lukt tot 1 april, hebben we nog een paar weken de tijd om verder aan onze oplossing te werken om langer te overleven. Dat geeft ons wat extra tijd om dingen verder op te bouwen."

Woordvoerder Henri Dijksterhuis van gebruikers van Camping Anloo

Veel recreanten zijn inmiddels vertrokken van Camping Anloo of zetten hun chalet te koop (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Camping Anloo is medio januari failliet verklaard. Maar de grote problemen kwamen pas toen Enexis een paar weken later het elektriciteitsnetwerk afsloot wegens brandgevaar. Tientallen bewoners wonen permanent op de camping, omdat ze geen andere plek hebben. Veel recreanten hebben hun chalet al opgehaald. Maar op het terrein staan nog meer dan honderd chalets die in particuliere handen zijn. De groep achterblijvers zoekt zo veel mogelijk gebruikers, om samen voor water en riolering te betalen. Daarvoor is speciaal het mailadres recreantenanloo@hotmail.com in het leven geroepen.

