Staatsbosbeheer: parkeerverbod langs weg tussen Spier en Dwingeloo

Blokkeren

Ook men- en ruiterpaden worden geblokkeerd door foutparkeerders. Datzelfde geldt voor de speciaal aangelegde parkeerplaatsen voor auto's met paardentrailers. "Soms zie je dat mensen gewone auto's parkeren op de parkeerplaats voor paardentrailers. Dan is het lastig manoeuvreren voor paardentrailers", zegt Henckel. "Mensen denken: daar staan paardentrailers, daar mag je parkeren, maar dat is niet zo. Met een bord is nu nog duidelijker dat dat niet mag. Er is een gedeelte voor menners beschikbaar, en daar willen we het ook voor vrijhouden."