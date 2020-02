Carnavalsvereniging 't Stiekelzwien viert jubileum: 'Het wordt een topfeest'

De carnavalskoorts loopt inmiddels flink op in Stiekelstad. "We hebben het weer goed voor elkaar", zegt voorzitter Manfred Bos, terwijl kinderen ballonnen oplaten in het kader van kindercarnaval.

Vorig jaar stapte het toenmalige bestuur op. Even leek het carnaval in Barger-Compascuum een stille dood te sterven. Maar er bleek toch ruim voldoende draagvlak in het dorp en nieuwe vrijwilligers en bestuursleden maakten hun opwachting.

Maar goed ook, want 't Stiekelzwien viert dit jaar het 55-jarig jubileum. Carnavalsverenigingen in andere dorpen kwamen en gingen, in Stiekelstad lijkt 'ie niet stuk te kunnen. "Het is een virus", zegt Wim Hartman, de eerste penningmeester.

Kapper Gradus Wolken was de eerste Prins carnaval, Wim Hartman de eerste penningmeester (Rechten: RTV Drenthe / Steven Stegen)

Hartman (78) neemt plaats in de kappersstoel van Gradus Wolken, de eerste Prins Carnaval. Uren kunnen de mannen herinneringen ophalen. Over hoe Wolken in een kruiwagen werd gegooid en er bijna een hernia aan overhield. En aan de vele meters bier die soldaat gemaakt werden.

Vriendschap en saamhorigheid

Maar wat vooral blijft hangen is de vriendschap en saamhorigheid. "Ik was hier nog maar net kapper in het dorp, maar bouwde door mijn rol als Prins carnaval al snel een vriendenkring op. Daar zijn er al veel van overleden, maar we zijn nog altijd diezelfde vriendenkring", zegt de 82-jarige Wolken. Hartman: "Onze kinderen en kleinkinderen doen ook weer mee. Het is echt onzin om te zeggen dat carnaval niet leeft in Drenthe."

Voorzitter Manfred Bos is ook ingenomen met de steun van de inwoners van Barger-Compascuum. De optocht van volgende week maandag moet de kroon op het 55-jarig jubileum worden. "Iedereen zet de schouders eronder, de draaiboeken liggen klaar, de wagens zijn zo goed als klaar. Als het weer ons niet tegenzit wordt het een topfeest!"

