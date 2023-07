Ontwerpers aan de slag met afvalkathedraal die in Koekangerveld moet verrijzen

Eén Belgische en twee Nederlandse ontwerpers krijgen de eer om een afvalkathedraal in gemeente De Wolden te ontwerpen. Na de zomer komen ze met een definitieve schets voor het bouwwerk, dat later dit jaar gebouwd wordt.

Theatergroep Peergroup wil onder meer voorstellingen, lezingen en exposities laten plaatsvinden in het gebouw. Het komt in De Wolden te staan omdat de gemeente is aangewezen als culturele gemeente voor het jaar 2023/2024. Aan het Nederlanfdse Atelier Tomas Dirrix en Studio ACTE en het Belgische Bollinger Grohman dus nu de taak om met een ontwerp te komen.

Hergebruiken materialen

De ontwerpers zijn uit de koker gekomen bij een wedstrijd van de Peergroup en het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE). De theatergroep mikt met de afvalkathedraal op een groot theaterspektakel volgend jaar. Met de afvalkathedraal wil de Peergroup het belang van het hergebruiken van materialen benadrukken en tegelijkertijd het thema 'hoe gaan wij met de aarde om' aansnijden.

De kathedraal zal dan ook worden gemaakt van afgedankte materialen. "We moeten nadenken over hoe wij als mens omgaan met onze leefomgeving, waarom we deze verbruiken, vervuilen en vernietigen, en wat er van ons wordt gevraagd om dit patroon te doorbreken", schrijft NICE.

Inwoners van De Wolden mogen, als ze willen, meehelpen met het bouwen van de kathedraal.

Locatie op het oog

De Peergroup heeft voor de afvalkathedraal een locatie in Koekangerveld op het oog. Het gaat om een stuk weiland aan een doodlopend deel van de Meester J. De Blieckweg. Alleen is dat nog niet in kannen en kruiken. De vergunning moet nog worden toegekend en dat kost veel werk, zo laat een woordvoerder weten.