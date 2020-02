PvdA wil ingrijpen van provincie tegen wildgroei reclamemasten A28

De PvdA Drenthe wil weten of de provincie tegen de vele reclamemasten in actie komt (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Na een oproep van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, komt de PvdA Drenthe in het geweer tegen drie nieuwe reclamemasten langs de A28. De PvdA wil weten of het college van Gedeputeerde Staten bereid is om actie te ondernemen tegen de palen.

De PvdA vindt de grote reclamezuilen 'ongewenst in het Drentse landschap'. Verder stelt de partij in de Drentse Staten dat de metershoge reclamepalen de veiligheid in het verkeer niet echt bevorderen.

Meer palen tegenhouden

De Statenfractie wil weten of GS bereid is om de komst van nog meer reclamemasten in Drenthe tegen te houden. De PvdA reageert met haar vragen op de noodkreet, die directeur Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie afgelopen week bij RTV Drenthe liet horen. De komst van nog eens drie nieuwe, metershoge reclamezuilen pal langs de snelweg A28 tussen Hoogeveen en Assen, noemt de natuurorganisatie 'een schrikbeeld'. "Het landschap wordt daarmee in de uitverkoop gezet, met al die schreeuwerige reclame, die metershoog boven ons uittorent", aldus Hoekstra.

Er staan er al twee bij Hoogeveen, en eentje bij Assen-Noord. Maar bij Assen-Zuid is een nieuwe reclamezuil gepland, net als bij Pesse en Beilen. Bij Beilen gaat het nog om een ontwerp-bestemmingsplan voor bedrijventerrein Ossebroeken II. Maar voor de 25 meter hoge paal bij Assen-Zuid is al toestemming. En voor de reclamezuil bij Pesse, aangevraagd door Green Planet, loopt op dit moment een procedure. Bij de gemeente Hoogeveen zijn inmiddels meer dan 150 bezwaren ingediend, met name gericht tegen de hoogte van de klimtoren met reclameschermen. Die is in heel Pesse te zien.

Landschap als kernkwaliteit

De PvdA vraagt zich af in hoeverre de enorme reclamezuilen zich verhouden tot het Drentse landschap. "Niet voor niets wordt in de provinciale omgevingsvisie (najaar 2018) het landschap als belangrijke kernkwaliteit van onze provincie genoemd", aldus de PvdA. In principe zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het afgeven van de vergunning voor de reclamezuilen. Maar volgens de PvdA 'kan de provincie op basis van de eigen omgevingsvisie ook zeker wat vinden van plaatsing van de masten'.

Begin februari is de komst van de mast bij Pesse al in de Statenvergadering aan de orde geweest na vragen van Forum voor Democratie. Ook is de verkeersveiligheid toen aangestipt, vooral omdat de meeste ongelukken zich voordoen bij op- en afritten van snelwegen, zo blijkt uit onderzoek. En ook de reclamezuil bij Pesse komt vlak langs de oprit naar de A28.

Eisen aan licht en beeld

Volgens de provincie is er niet direct een relatie te leggen tussen de ongelukken en de reclamezuilen. "Vooral wisseling van rijstroken en de snelheidsverschillen zijn daarin een factor van belang." Verder heeft Rijkswaterstaat de gemeente Hoogeveen geïnformeerd over de eisen van reclamemasten langs de autosnelweg, zo zei de provincie. "Die gaan vooral over lichtsterkte. Ook moeten afbeeldingen minimaal 7 seconden blijven staan en dus niet te frequent wisselen. En het mogen geen filmpjes zijn", aldus de provincie. "Dus mits de zuil voldoet aan de eisen van Rijkswaterstaat ziet de provincie op het gebied van verkeersveiligheid geen bezwaar", was eerder deze maand de reactie.

Of de provincie na alle commotie wil ingrijpen is zeer de vraag, want vorige week gaf een woordvoerder al aan 'dat gemeenten over hun eigen omgevingsvergunning gaan en dus ook over reclamemasten'.

