Jelle Vanderveen (87) overleden: 'Hij maakte van Warenhuis Vanderveen een symfonieorkest'

Jelle Vanderveen is overleden, zo heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij oogstte vooral bekendheid als directeur van Warenhuis Vanderveen in hartje Assen, een functie die hij in de jaren 70, 80 en 90 samen met zijn in 2017 overleden broer Ruurd bekleedde. Jelle stierf afgelopen zondag onverwachts in zijn slaap.

De huidige directeur van Warenhuis Vanderveen, Nico Vanderveen, omschrijft zijn oom Jelle als 'het creatieve brein van het warenhuis'. Nico's vader Ruurd, die in 2017 op 76-jarige leeftijd overleed, nam vanaf de jaren 70 de zakelijke kant van het directeurschap voor zijn rekening. "Samen hebben ze het warenhuis weten op te stuwen in de vaart der volkeren, kun je wel zeggen", vindt Nico, de vijfde generatie Vanderveen in het warenhuis.

Creatief brein

Volgens de huidige directeur van het warenhuis kwam de creativiteit van zijn oom Jelle in allerlei verschillende opzichten naar voren. "Hij kon prachtig tekenen en etalages maken. Maar zijn creativiteit gebruikte hij ook strategisch voor het bedrijf. Zo was Jelle de man van de grote ideeën en de positionering van het grand magasin in Assen", omschrijft Nico de manier waarop Jelle Warenhuis Vanderveen in de markt wist te zetten.

Om het Asser warenhuis voortdurend te kunnen blijven vernieuwen, deed Jelle wereldwijd inspiratie op. "Hij reisde regelmatig af naar bijvoorbeeld Singapore, Parijs en New York om te kijken hoe de microkosmos van de grand magasins daar precies in elkaar stak. Een groot warenhuis neerzetten met zestig shops onder één dak is echt oom Jelles verhaal. Zie Warenhuis Vanderveen maar als een symfonieorkest van de detailhandel; waarbij de muzikanten een prachtig muziekstuk ten gehore brengen. Dat is de verdienste van Jelle."