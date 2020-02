FC Emmen Podcast #26: Complimenten voor Telgenkamp, Kolar rijp voor wissel

Het betekende voor de mannen van trainer Dick Lukkien het derde punt van het seizoen in een uitwedstrijd. Natuurlijk wordt er teruggeblikt op dit duel, waarin Emmen volgens de podcastleden over geluk niet te klagen had. De sliding van Michael Chacon in de eerste helft was toch echt wel een strafschop. Volgens het panel was Dennis Telgenkamp zonder twijfel de man of the match in Sittard. "Hij doet het dit seizoen echt geweldig", aldus Binnendijk, die ook lovend is over het karakter dat de doelman heeft getoond. Heuvelman vindt dat Emmen er qua keeper op vooruit is gegaan ten opzichte van vorig seizoen.

Overigens verwacht het sportgeweten van Noord-Nederland wel een nederlaag komend weekend. "Net als de eerste uitzege komt ook de eerste thuisnederlaag na een goede reeks steeds dichterbij." Heuvelman staat wel alleen in zijn voorspelling. Binnendijk, Van der Linden en presentator Niels Dijkhuizen (bij afwezigheid van de zieke René Posthuma) voorspellen een nieuwe driepunter in eigen huis.

Het panel vindt dat het elftal van FC Emmen wel staat. Als ze dan toch iemand moeten noemen die rijp is voor een wissel dan is dat Marko Kolar. "Hij moet meer brengen", vinden Heuvelman en Binnendijk. "Hij is tenslotte gehaald voor de doelpunten." Volgens de twee routiniers is nieuweling Luca Adzic of Nikolai Laursen een prima alternatief. Van der Linden deelt die mening, maar verwacht niet dat Lukkien gaat wisselen.

Gasten

Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)

Dick Heuvelman (sportgeweten)

Antoine van der Linden (oud-voetballer FC Emmen)



Presentatie

Niels Dijkhuizen

FC Emmen Podcast #26

