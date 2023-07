Meppeler bestraft voor aanranding in kroeg

Een 35-jarige man uit Meppel heeft zich schuldig gemaakt aan twee aanrandingen in een kroeg in Meppel. De rechter legde de man hiervoor een taakstraf van 180 uur op en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De man greep vorig jaar op 3 juli een jonge vrouw in haar kruis toen zij bij de bar drinken haalde. Dit gebeurde voor haar onverwacht. De man greep de vrouw eerst bij haar arm en toen in haar schaamstreek. Tot twee keer toe. Overstuur vertelde de vrouw een vriendin wat haar was overkomen.