Hannah Mae in Nashville: 'Het is the place to be als het gaat om countrymuziek'

Kelly Clarkson, Miley Cyrus en Waylon Jennings. Het is maar een greep uit de artiesten die er hebben gewoond of nog wonen: Nashville. In het hart van de countrymuziek werkt singer-songwriter Hannah Mae uit Weerdinge aan nieuwe muziek.

"Dit is natuurlijk the place to be als het gaat om countrymuziek. Ik heb het hier heel erg fijn en ik heb mij nog geen moment verveeld", klinkt het vanuit de Amerikaanse stad.

Schrijfsessies

"Ik ben hier vooral aan het schrijven. Ik heb elke dag schrijfsessies met andere mensen. Er zijn hier veel mensen die dat echt heel goed kunnen", vertelt Mae. "Ik leer hier nieuwe dingen."

Uit al die schrijfsessies moet in ieder geval een nieuwe single komen. Of er ook een album uitkomt is nog niet bekend. "Maar tot nu toe hebben we wel heel veel mooie liedjes geschreven, dus wie weet", vertelt Mae.

Niet alleen

Mae scoorde de afgelopen maanden een enorme hit met het liedje Back to you. Daarnaast schreef ze liedjes met Daniel Lohues en Ilse de Lange, won ze de Emmer Cultuurprijs en werd ze in januari, tijdens Popgala Noord, uitgeroepen tot 'Beste talent Noord-Nederland'.

In Nashville is Mae samen met Joe Buck, bekend van het nummer The way you take time. Een duet zit er volgens Mae niet aan te komen. "Maar we hebben al wel samen geschreven."

Aan de slag

Mae blijft tot 1 maart in Nashville. Zodra ze terugkomt mag ze gelijk weer het podium op. Op 2 maart staat ze namelijk in het voorprogramma van van de Belgische singer-songwriter Milow in Carré. 8 Maart staat Mae in AFAS Live tijdens het County to Country-festival.