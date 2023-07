Coevorder flexwoningen brengen hoop, maar geven ook zorgen: 'Het wordt geen tokkiedorp'

Flexwoningen zijn kleine huizen die makkelijk verplaatsbaar, stapel- en schakelbaar zijn. Het is een moderne en snelle manier van bouwen. Het gaat in het geval van Coevorden om woningen met één of meerdere slaapkamers die in twee of drie woonlagen worden gebouwd. Ideaal voor starters of mensen die net gescheiden zijn en snel een woning nodig hebben. Uitgangspunt is dat de woningen in eerste instantie twintig jaar blijven staan. Bij een afnemende vraag zou dat ook korter kunnen zijn, al naargelang de wijze waarop de woningmarkt zich ontwikkelt in de komende jaren.