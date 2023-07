Pessenaar Jos Luten loopt Vierdaagse: 'Nog geen blaren en vandaag wordt een makkie'

"Als ik eraan terugdenk, hebben we al veel beleefd." De tien Pessenaren die de Nijmeegse Vierdaagse lopen voor het goede doel zijn de eerste dag goed doorgekomen.

"Het is heel gezellig", zegt Jos Luten. "Soms is er geen publiek, maar als je de dorpen ingaat dan is het heel gezellig."

Luten en zijn negen maten zijn te herkennen aan een Drentse vlag met daarop 'Pesse'. "We worden door veel mensen uit Drenthe aangesproken", zegt Luten, terwijl hij door iemand nageroepen wordt omdat ze Pesse herkennen. "Hoor je dat? En vanochtend nog door iemand uit Meppel. We hebben met z'n allen veel schik."

Geen blaren

Niet iedereen in de groep was even goed getraind voor de vierdaagse. "Iedereen loopt nog goed", zegt Luten. Terwijl een van de andere negen op de achtergrond roept: "Ze kraken wel, maar kraaien niet."

Geen van de tien mannen heeft blaren na de eerste 52 kilometer van gisteren. "Dat was wel een pittige dag", aldus de Pessenaar. "Vandaag moeten we 48 kilometer, dat wordt dus een makkie."

Roze woensdag

De mannen uit Pesse zijn niet alleen te herkennen aan hun vlag, maar ook aan hun blauwe shirtjes. Ze lopen namelijk voor het goede doel Matchis en achterop hun shirtjes staat een QR-code waarmee mensen kunnen doneren. "Zo hebben we al 7500 euro opgehaald en dat gaat nog meer worden, want het volleybaltoernooi in Pesse haalt ook geld op en dat krijgen we er vrijdag bij."