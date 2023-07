Politie doet met meerdere politieagenten onderzoek in Asser woonwijk Marsdijk

Zeker vijf agenten zoeken met plastic zakken en zaklampen, in een met rode linten afgezet gebied, in de Asser woonwijk Marsdijk. Het onderzoek is in de nacht begonnen en heeft zeker enkele uren geduurd.

De politie wil niet vertellen waarom er onderzoek op deze locatie wordt gedaan. "Hier zeggen wij normaal gesproken niets over. Er is niet iets ernstigs, want we lichten hier de pers niet over in. Het gaat hier ook niet om suïcide." Wat het wel is, laat de politievoorlichter in het midden.