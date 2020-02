Verzet tegen toestemming afschieten dieren op luchthaven

De provincie heeft 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren op een zwarte lijst gezet. Volgens beide dierenrechtenorganisaties gaat het om 'belachelijk veel diersoorten'. Animal Rights en Fauna4Life willen dat de toestemming voor het afschieten van deze diersoorten wordt ingetrokken en hebben een bezwaarschrift ingediend. Volgens hen ontbreekt een goede onderbouwing voor het afschieten van de dieren.

Volgens een woordvoerder van de provincie valt het met het afschieten wel mee. "Als je de dieren op de lijst achter elkaar opnoemt lijkt het inderdaad veel, maar het is niet dat ze allemaal voorkomen en worden afgeschoten."

Vogelwachters

De luchthaven heeft vier vogelwachters in dienst om vogels te verjagen. Als dat geen succes oplevert, kan er worden overgegaan tot het vangen en vrijlaten of doden van de vogels. Het maakt daarbij niet uit om welke soort het gaat, meldt Animal Rights op haar website. De dierenrechtenorganisatie is furieus: "Sommige vogels worden gevangen en vrijgelaten, maar anderen krijgen de kogel. Dit is toch niet te bevatten. Voor ons telt elk dier, ongeacht de soort."

Uit rapportages blijkt dat een fractie van de aangetroffen dieren in het gebied daadwerkelijk wordt afgeschoten. In 2017 werden er 8993 vogels en dieren geteld. Daarvan werden er 59 afgeschoten. In 2018 ging het om 4600 getelde vogels en dieren. Daarvan werden er 61 doodgeschoten. Volgens de provincie duidt dit erop dat GAE inzet op verjaging en dat afschot het uiterste middel is dat 'slechts sporadisch wordt ingezet'.

De ontheffing om dieren te schieten op het luchthaventerrein wordt voor een jaar afgegeven. Het is gebaseerd op een verouderd faunabeheerplan, de luchthaven moet daarom met een nieuw plan komen. "Het staat de partijen vrij om bezwaar in te dienen. De bezwaarschriftencommissie zal die dan behandelen", klinkt het vanuit het provinciehuis. "Maar in feite verandert er met de nieuwe ontheffing niets, de situatie bestaat al jaren."