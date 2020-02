Van knisperende broek tot verfilming van je verhaal

Je koopt een broek, wilt hem laten inkorten en voelt iets knisperen in de naad. Uiteindelijk blijkt het niets te zijn, maar het brengt je wel op het idee om er een verhaal over te schrijven. En dat verhaal wint dan ook nog eens een film- en schrijfwedstrijd van je school. Dat overkwam de 14-jarige Floor Naber uit Westerbork. Nu wordt haar verhaal verfilmd.

Meisje uit Bangladesh

Het korte verhaal dat Floor schreef, gaat over een meisje dat broeken maakt in Bangladesh. Ze werkt onder zulke slechte omstandigheden, dat ze graag weg wil en daarom een briefje in de naad van een broek stopt. Een meisje aan de andere kant van de wereld ontdekt de noodkreet wanneer ze de broek koopt.

Van verhaal tot film

De film- en schrijfwedstrijd werd gehouden op het Dr. Nassau College in Beilen. Het verhaal van Floor is één van de vier winnende verhalen, gekozen uit 120 inzendingen. Floor's verhaal wordt als enige verhaal ook echt verfilmd, door stichting Dokafix in Drijber. Floor: "Ik vind het echt super tof, want ik had niet verwacht dat ik ging winnen. Alle andere verhalen vond ik ook super goed."

Binnenkort gaat Floor aan de slag om een script te schrijven voor de film, die ongeveer acht minuten gaat duren. Zelf zal ze niet in de film gaan spelen, maar sommige van haar vriendinnen hebben al wel aangegeven in de film te willen spelen.