Handelsbedrijf Krans verhuist van Marsdijk naar Assen-Zuid: Klagende buren blij

Krans is in 2016 met zijn dertig medewerkers neergestreken aan de Wagenmakerstraat in Assen, nadat het eerder op vier andere locaties in Assen zat, en daarvoor in Borger. Het bedrijf zit aan de rand van het bedrijventerrein van Marsdijk, pal op de woonbuurt van de Overstoep.

Het gedoe tussen Krans en de achterburen begon, toen het bedrijf een tien meter brede groenstrook van de gemeente Assen aankocht. Het bedrijf had meer opslagruimte nodig. En de gemeente wilde wel wat openbaar groen kwijt. Maar op de aangekochte groenstrook stonden struiken en boompjes. Toen Krans die weghaalde, kwamen buurtbewoners in opstand. Ze hoorden alle bedrijvigheid, en zagen die ook. Hun nachten werden daardoor verstoord.

Aankoop groenstrook miskoop

De gemeente Assen legde de boel stil, deed meer onderzoek en constateerde dat het bedrijf de geluidsnormen overschreed. Krans plaatste vervolgens een nieuwe groene afscheiding, maar die bleek niet te helpen. Op het stadhuis ontdekte men dat er een fout was gemaakt, en dat achteraf de groenstrook nooit aan het bedrijf verkocht had moeten worden.

Uiteindelijk vlogen de verwijten tussen alle betrokken partijen over en weer. Zowel tussen gemeente en Krans, als tussen de buren en Krans, en de buren en de gemeente. Want de buren verweten de gemeente, dat ze zo'n bedrijf nooit in hun buurt had mogen toelaten, en al helemaal niet de groenstrook had moeten verkopen. Eigenaar Martin Krans constateerde moedeloos dat de aankoop van de groenstrook voor hem op een 'gigantische miskoop' was uitgelopen.

Eerste gesprekken mislukten

Gesprekken eerder dit jaar met Krans over bedrijfsverplaatsing vanuit Marsdijk naar Assen-Zuid liepen aanvankelijk mis. Maar nu is er alsnog een 'financiële principeovereenkomst' over de verhuizing. De nieuwbouwplannen moeten door Krans nog wel uitgewerkt worden. Hoe lang dit traject duurt, kunnen de gemeente en Krans nog niet zeggen. "Maar ik ga er vanuit dat we medio volgend jaar toch op onze nieuwe plek zullen zitten", zegt Martin Krans.

De ondernemer houdt er 'gemengde gevoelens' aan over. Want voor het avontuur met aankoop van de groenstrook, waren er nooit klachten geweest, zo constateert hij. Daarna begon alle ellende. "Ik ben blij dat dit klaar is, want het was een oeverloos gedoe geworden", zegt hij.

'Situatie niet langer houdbaar'

"We zitten straks natuurlijk op een heel strategische plek, waar we zo de grote wegen op kunnen om verkeersafzettingen zo snel mogelijk te plaatsen. Maar eerlijk gezegd, het liefst waren we toch hier gebleven, want nieuwbouw vergt een hele investering. Prijzen zijn enorm gestegen, en ook de rente. Maar dit lijkt nu de beste oplossing voor iedereen, want de situatie was hier niet langer houdbaar", vertelt Krans.

Ook tijdens de afgelopen TT Week kwamen er mailtjes met klachten binnen bij het bedrijf, over nachtelijk lawaai. "Als onze jongens terugkomen met verkeersafzettingen, dan laden ze dat af. En dan hoor je geluid van auto's, en ook gepraat. Helemaal als het warm is en mensen 's nachts hun slaapkamerraam open hebben staan. En ik wil graag met iedereen rekening houden, maar alles in stilte doen, dat gaat gewoon niet."

Groenstrook terug naar gemeente

Krans moet zijn huidige bedrijfspand aan de Wagenmakerstraat nog verkopen. Ondertussen gaat de ondernemer aan de slag met tekeningen voor de nieuwbouw. Assen koopt de tien meter brede groenstrook weer terug. Dat wordt weer 'openbaar groen' en er komen weer bosjes op. Ook ziet de gemeente erop toe, dat de nieuwe bedrijvigheid op de locatie van Krans straks 'binnen het bestemmingsplan en de milieunormen past'.