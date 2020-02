NIOD onderzoekt rol Hoogeveense burgemeester Tjalma

Uit een recente studie van Albert Metselaar kwam naar voren dat Tjalma de eerste burgemeester in ons land was die na de capitulatie in mei 1940 een lijst met alle Joodse inwoners naar de Duitsers stuurde. Een paar jaar later liet hij een trottoir aanleggen over Joodse graven.

Tjalmapark

De studie van Metselaar was voor de SGP reden om zo snel mogelijk een einde te maken aan de naam van het 'Tjalmapark' achter het gemeentehuis in Hoogeveen.

Het NIOD gaat de komende maanden onderzoek doen. Het is nog onduidelijk wanneer het onderzoek klaar is. Dit komt omdat toegang nodig is tot informatie bij het Nationaal Archief in Den Haag.

Geen advies

Het NIOD doet alleen onderzoek en brengt daar een rapport over uit. Het instituut geeft geen advies over welke conclusies de gemeente zou moeten trekken.

De resultaten worden in de gemeenteraad besproken. Daarna wordt er gekeken welke vervolgstappen er worden genomen.

