Tentoonstelling over familiegeschiedenis Jeroen Krabbé: 'Het is belangrijk, maar ook een beetje eng'

'Een beetje eng'

In de tentoonstelling 'Een koffer vol' blikt de kunstenaar ook terug op zijn eigen familiegeschiedenis. De collectie bestaat uit spullen die door hem beschikbaar zijn gesteld. Vandaag is het voor het eerst dat Krabbé de expositie in zijn geheel ziet. "Eigenlijk vind ik het moeilijk dat anderen het straks gaan zien. Eigenlijk is het raar, want het behoort aan mij en aan mijn familie. Dat een heleboel mensen hier gaan kijken: het is belangrijk, maar ook een beetje eng."