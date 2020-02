Mollenvanger vindt gestolen klemmen in de sloot

Damhuis raakte zijn mollenklemmen vorige week kwijt toen hij in opdracht van een klant in Wapse 30 stuks had uitgezet. Hij zette de klemmen met markeringsvlaggetjes uit zodat hij ze makkelijk terug kon vinden. Maar daardoor was het voor de dief ook een makkie om ze te vinden.

Handel

Damhuis dacht dat de dief ze zou willen verkopen, ze zijn namelijk best wat geld waard, maar daarentegen vond hij vandaag de klemmen terug in de sloot naast het weiland.

"Ik ben hier afgelopen week ook al eens langsgelopen, maar omdat de sloot vrij diep is zie je ze natuurlijk niet liggen. Het houdt je wel bezig. Wie zou ze hebben? Waar liggen ze? Op een gegeven moment dacht ik: ze kunnen ook wel eens in de sloot liggen", vertelt Damhuis.

Zoektocht

Ondertussen heeft Damhuis samen met de hulp van zijn neefje en zijn vriendin 11 klemmen uit het water gevist. Dat lukt doordat ze aan magneetvissen doen. De klemmen blijven daardoor aan de magneten plakken. Maar hoe de klemmen daar terecht zijn gekomen blijft voor Damhuis nog steeds onduidelijk.

"Je mag het niet zeggen natuurlijk, maar ik denk dat het natuuractivisten zijn geweest. Dat ze tegen het vangen van mollen zijn. Deze streek vind ik een beetje laf, dan moeten ze maar naar mij toe komen. Ik denk dat dit de meest humane manier van bestrijding is, door ze met een klem te vangen."

Beloning

Damhuis beloofde de tipgever 50 euro. Aangezien hij zelf op het idee van de sloot is gekomen twijfelt hij of zijn neefje het volle bedrag schenkt. "We moeten nog even onderhandelen", grapt hij. "Als hij de overgebleven stuks ook vindt misschien."

Damhuis zelf gaat in de tussentijd niet bij de pakken neerzitten. Hij heeft alweer nieuwe klemmen gekocht. En dat magneetvissen vindt hij niet zo erg. Hij zegt het zelfs een leuke bezigheid te vinden. "Vooral als je er zo nu en dan nog eentje vindt." Als alle 30 stuks in het water zijn belandt, heeft hij dus nog negentien stuks te gaan.

Lees ook: