Politieman voorkomt dat huis verkeersovertreder in rook opgaat

Ramdhani was afgelopen donderdag onderweg om zijn zoon (16) op te halen van badminton, toen hij zich ineens realiseerde dat er nog een pan met kip op de grootste gaspit stond. Het vuur stond vol open. "Recent heb ik mijn vrouw verloren aan een hartstilstand en ben ik papa en mama tegelijk. Dus ik moet het koken nog een beetje leren", aldus Ramdhani.

"Ik was heel bang dat er brand zou ontstaan. Ik raakte in paniek en ben ergens gekeerd waar dat absoluut niet mocht. Daarmee heb ik echt het verkeer in gevaar gebracht. Ik reed bovendien 140 kilometer per uur, waar ik maar 70 mocht. Ik heb als een gek gereden. Toen zag de politie mij en die zette mij aan de kant. De agent was heel boos en wees mij erop dat ik het verkeer in gevaar had gebracht. Hij wilde meteen mijn rijbewijs en auto in beslag nemen", aldus de Emmenaar.

Geen boodschappenjongen

De politie geloofde niets van zijn verhaal. "Het is echt waar. Mijn huis gaat in vlammen op!", riep Ramdhani. "Dat kon hem niet schelen, zei de agent. Toen vroeg ik hem of hij dan alsjeblieft naar mijn huis wilde rijden en het vuur uit wilde doen. Ik wilde de sleutel geven en verzocht hem die op het brandhout buiten neer te leggen nadat hij binnen was geweest. Ik zag hem kijken, zo van: 'Denkt die man nu echt dat ik zijn boodschappenjongen ben?' Ik raakte nog meer in paniek."

"Ineens zag ik iets in zijn gezicht veranderen. En hij zei: 'Hier heb je je rijbewijs en je auto. Haal jij je zoontje op, dan rijd ik naar je huis.' Ik haalde mijn zoon op en keek al of ik rookwolken zag in de buurt van mijn huis. Maar dat was niet zo. De sleutel lag bij het haardhout, zoals afgesproken, en het vuur was uit. De pan was helemaal zwart. Totaal verkoold en verast."

"De politie is heel vaak negatief in het nieuws. Je hoort ook verhalen dat ze zouden discrimineren op uiterlijk. Nou, ik kom oorspronkelijk uit Suriname en dat is niet gebeurd. Ik heb mij ernstig misdragen en toch heeft die man mij geholpen", aldus Ramdhani.

Streep door boete

Graag had hij de politieman vandaag gebak en bloemen overhandigd voor zijn heldendaad. "Hij zei dat hij volgens de wet niets aan mocht nemen. Maar ik heb hem vandaag wel opgezocht op kantoor. Agent Marco zei dat mijn huis inderdaad in brand zou zijn gevlogen als ik niet meteen snel terug zou zijn gereden."

De agent heeft de boete van honderden euro's kwijtgescholden. Daadwerkelijke inbeslagname van zijn auto en rijbewijs zou heel hard aan zijn gekomen bij de Emmenaar. "Ik heb geen baan. Sinds januari heb ik 437 sollicitaties verstuurd. Maar ik krijg constant het standaard antwoord dat ik niet voldoe aan het profiel", aldus Ramdhani.