Arriva wil zelf met stoptreinen in het Noorden rijden, provincies niet enthousiast

Arriva wil de stoptreinen tussen de stations Groningen/Leeuwarden en Zwolle vanaf 2025 overnemen van de NS. Gaat het kabinet hierin mee, dan zou de NS alleen nog de intercity's tussen Groningen/Leeuwarden en de Randstad houden.

De provincie Drenthe wil wel dat Arriva met stoptreinen van en naar Zwolle gaat rijden, maar alleen extra als toevoeging op de stoptreinen van NS. De drie noordelijke provincies vrezen dat ze alle grip op het spoorvervoer kwijtraken als Arriva de toestemming krijgt.

Verschil NS en Arriva

Waar de noordelijke provincies bang voor zijn is de zogeheten 'open toegang' op het spoor. De rijksoverheid geeft de concessie voor het hoofdspoorwegnet tot nu toe steeds aan de NS. Dat is voor zowel de stoptreinen als de intercity's ook weer de bedoeling voor na 2025. Aan de concessie zitten veel afspraken vast, bijvoorbeeld met het ministerie en de provincies over de frequentie van treindiensten.

De Europese Unie benadrukt het belang om op het hoofdspoorwegnet ook andere vervoerders toe te laten. Dat heet open toegang, en er zitten geen voorwaarden aan vast. Een vervoerder rijdt dan zonder subsidie, maar ook zonder verplichte afspraken over hoeveel treinen er rijden en hoe vaak. Daarnaast mag de vervoeder zelf bepalen wat een treinkaartje kost.

Provinciebestuurder Henk Jumelet (Verkeer en Vervoer): "Wij vinden het een goed idee als Arriva naast de NS extra zou gaan rijden. Als er een verbetering komt ten opzichte wat er nu is, is dat prima. Maar niet Arriva in plaats van de NS", benadrukt hij.

'Treinkaartje niet duurder'

Arriva deinst niet terug voor verantwoording over de stoptreindienstregeling in het Noorden. Provincies die hieraan twijfelen, lijden aan koudwatervrees, zegt regiodirecteur Jieskje Hollander van Arriva.

"Het treinkaartje wordt echt niet duurder dan het reguliere tarief in het openbaar vervoer", benadrukt ze. "De overheid hoeft ook geen subsidie te betalen. En voor ons hoeft het niet, maar we kunnen altijd op vrijwillige basis wel afspraken maken."

Volgens Hollander zijn de prestaties van Arriva goed, zo wijst het verleden uit. Ze wijst naar hoe Arriva de treindienst Emmen - Zwolle fors heeft verbeterd na vertrek van de NS en ook hoe de vervoerder andere lijnen in Groningen en Friesland met succes runt.

Volgens Jumelet is daar ook niks op af te dingen, want Arriva doet dat goed. Maar in al die gevallen rijdt Arriva in opdracht van de provincies. Dat zal met de zogeheten open toegang tussen Groningen/Leeuwarden en Zwolle anders worden. "We we willen zelf aan het stuur zitten. Nu weten we wat we hebben en straks weet je niet wat je krijgt."

Maar met die uitspraak neemt Arriva geen genoegen. Hollander: "De enige manier om over die koudwatervrees heen te komen, is om gewoon een keer de spong te wagen."

Meer stoptreinen

Hollander somt op wat Arriva beter gaat doen dan de NS. "We gaan juist meer stoptreinen laten rijden en eerder en later op de dag rijden. In de spits willen we tussen Groningen en Zwolle sneltreinen toevoegen die stoppen in Assen, Hoogeveen en Meppel, zodat we in de spits daar ieder kwartier een trein hebben."

Ze vervolgt: "We rijden wat sneller dan NS. En bij een grote landelijke verstoring op het spoor kunnen wij bijna altijd gewoon blijven rijden, dat hebben we de afgelopen jaren wel laten zien."

Op zondag wil de vervoeder tussen Groningen en Zwolle eerder beginnen met per half uur rijden. De NS doet dat nu vanaf drie uur 's middags, Arriva wil dat vanaf elf uur in de ochtend.