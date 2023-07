Sporthal 't Erf in Meppel wordt voorzien van vloerverwarming

Meest gebruikte sporthal

De sporthal in de wijk Oosterboer wordt veel gebruikt. De sportzaal is op te knippen in twee zaaldelen. Gemiddeld per zaaldeel wordt er 2.361 uur gesport. Dat is, per deel, het meeste van alle sporthallen in Meppel. Dat komt vooral door het gebruik van stichting VanBoeijen, die mensen met een vaak ernstige verstandelijke beperking ondersteunt en begeleidt.